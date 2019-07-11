Cari işlemler hesabı fazla verdi

Mayıs ayında cari işlemler hesabı 151 milyon ABD doları fazla verdi. Foreks'in anketinde Mayıs ayı Cari İşlemler verisine ilişkin beklenti 280 milyon dolar fazla verileceği yönündeydi. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerde şu ifadeler kullanıldı:

HİZMETLER DENGESİ ARTTI

“Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5.853 milyon ABD doları azalarak 706 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon ABD doları artarak 2.303 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.”

NET GELİR DE AÇIKLANDI

“Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın mayıs ayında 1.204 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 3.469 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 257 milyon ABD doları tutarında artarak 1.846 milyon ABD dolarına yükselmiştir.”