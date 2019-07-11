TOKİ’den toplu satış

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. TOKİ’nin 23 ilde iş yeri ile 19 ilde konut satışı için gerçekleştireceği açık arttırma 25 Temmuz’da gerçekleştirilecek. TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek açık arttırmaya internetten üzerinden www.emlakyonetim.com.tr sitesinden teklif verilebilecek.

KOCAELİ’DE DE VAR

Alıcıların 159 iş yerinin yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecekleri ihale ile 19 ilde 55 konutun satışı yapılacak. Kocaeli’nin yanı sıra Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Yalova ve Yozgat şehirlerindeki konutlar için yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 15 konuta yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.