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Plastik mamul üretimi YÜZDE 36 GERİLEDİ

PAGEV’in sektörün nabzını tutmak için yayınladığı, “Plastik Sektörü İzleme Raporu 2019” ilk çeyrek verileri sektörde kayda değer düşüşlerin yaşandığını gösteriyor.

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PAGEV’in sektörün nabzını tutmak için yayınladığı, “Plastik Sektörü İzleme Raporu 2019” ilk çeyrek verileri sektörde kayda değer düşüşlerin yaşandığını gösteriyor. Plastik sektöründe hem üretim, hem iç pazar hem de ithalatta ciddi düşüşlerin olduğunu ortaya koyan raporda sadece ihracat pozitif görünümüyle dikkat çekiyor.

 YÜZDE 2’LİK ARTIŞ

Ancak ihracat verileri de miktardaki yüzde 10 artışa karşın ciroda sadece yüzde 2’lik bir artış gerçekleştiğini ve aynı trendin sürmesi halinde ihracatın bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 2, değer bazında ise yüzde 3 kayıpla yılı kapatacağını gösteriyor. Tüm bu rakamlar plastik sektörünün artan girdilere karşın hem iç pazara hem de ihracata daha düşük rakamlarla ürün sattığını ortaya koyuyor.

Bugün 12:17 TSİ - Ekonomi

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