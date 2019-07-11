İşe almadığına rehber olacak

Turkcell işe alımda yeni bir uygulama başlattı. Şirketten yapılan açıklamada, “Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların iş teklif formu, işe giriş sözleşmesi gibi yasal evraklar dijital ortamda hazırlanacak. İş başvurusu olumlu sonuçlanmayan adayların sürece ilişkin geri bildirimi ise dijital olarak cevaplanacak” denildi.

PROGRAMLANABİLİR DRONE

Bu arada Türkiye’nin ilk yerli programlanabilir mini drone’u, hayata geçmek için Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yerini aldı. ESPcopter meraklılarına kavuşmak için 100 bin lira hedefiyle yola çıktı. Turkcell, drone’un seri üretime geçebilmesi için yaklaşık 1 ay süre ve 62 bin lira destek kaldığını duyurdu.