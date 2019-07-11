TOFAŞ’a yeni ödül

İnsana ve teknolojiye yönelik yatırımlar yapan ve müşteri hizmetlerinde de dijital dönüşümü başlatan Tofaş, bu kapsamda; uluslararası ölçekte en prestijli çağrı merkezi ödülleri olan ‘Contact Center World Awards’ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) iki ödül birden aldı.
ULUSLARARASI ÖDÜL
Şirket, EMEA Bölgesi’nde ‘En İyi İletişim Merkezi’ ve ‘En İyi Müşteri Hizmeti’ olmak üzere iki ayrı kategoride birincilik ödülüne layık görülen tek otomotiv şirketi oldu. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Müşteri memnuniyetinde öncü çalışmalara imza atıyoruz. İki kategoride birincilik ödülü almamız bizi son derece mutlu etti” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz