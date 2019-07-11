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TOFAŞ’a yeni ödül

İnsana ve teknolojiye yönelik yatırımlar yapan ve müşteri hizmetlerinde de dijital dönüşümü başlatan Tofaş, bu kapsamda; uluslararası ölçekte en prestijli çağrı merkezi ödülleri olan ‘Contact Center World Awards’ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) iki ödül birden aldı.
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İnsana ve teknolojiye yönelik yatırımlar yapan ve müşteri hizmetlerinde de dijital dönüşümü başlatan Tofaş, bu kapsamda; uluslararası ölçekte en prestijli çağrı merkezi ödülleri olan ‘Contact Center World Awards’ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) iki ödül birden aldı.

ULUSLARARASI ÖDÜL

Şirket, EMEA Bölgesi’nde ‘En İyi İletişim Merkezi’ ve ‘En İyi Müşteri Hizmeti’ olmak üzere iki ayrı kategoride birincilik ödülüne layık görülen tek otomotiv şirketi oldu. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Müşteri memnuniyetinde öncü çalışmalara imza atıyoruz. İki kategoride birincilik ödülü almamız bizi son derece mutlu etti” diye konuştu.

Bugün 12:20 TSİ - Ekonomi

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