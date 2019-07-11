Manisa İl Müftülüğü görevini yürütürken Kocaeli İl Müftülüğü görevine atanan Sinan Cihan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Aksoy, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’a yeni görevinde başarılar diledi.
Bugün 12:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:22 TSİ
Yeni müftüden Aksoy’a ziyaret
Kocaeli İl Müftülüğü görevine atanan Sinan Cihan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz