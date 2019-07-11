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Yeni müftüden Aksoy’a ziyaret

Kocaeli İl Müftülüğü görevine atanan Sinan Cihan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

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Manisa İl Müftülüğü görevini yürütürken Kocaeli İl Müftülüğü görevine atanan Sinan Cihan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Aksoy, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’a yeni görevinde başarılar diledi.

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