Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni

Kibarcik - en sonuında baktın senlerdır yapotıgın yalkalıgın karsılıgını göremedin sonunda ındekı kustuın sen daha ilk beldıye başkanı ereglıde merasıme gelıp kenardan ızlıyordun sonra her platformda gorundun lakın reıs yemedı kocaelıyemedı ıcındekı kusmugu nıhayet cıkardın sende nankör müşsün veselam