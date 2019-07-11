AKP içerisinde uzun yıllar siyaset yapan son dönem İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün A takımı içerisinde olduğu iddia edilen İzmit Belediyesi eski başkanı Halil Vehbi Yenice, Can Dündar’ın “Erdoğan artık gidici” yazılı paylaşımını beğendi. Yenice’nin bu beğenisi ise akıllara Ali Babacan’ın yeni kuracağı partiye katılıp, katılmayacağı sorusunu getirdi.
Bugün 12:22 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:19 TSİ
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni
İzmit Belediyesi eski başkanı Halil Vehbi Yenice, sosyal medyada “Erdoğan artık gidici” yazılı paylaşımı beğendi.
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Yorumlar
(4 )
Kibarcik - en sonuında baktın senlerdır yapotıgın yalkalıgın karsılıgını göremedin sonunda ındekı kustuın sen daha ilk beldıye başkanı ereglıde merasıme gelıp kenardan ızlıyordun sonra her platformda gorundun lakın reıs yemedı kocaelıyemedı ıcındekı kusmugu nıhayet cıkardın sende nankör müşsün veselam
İşçi #eyt - İşçi düşmanı ne anlatıyonuz bittiniz siz yenice saraybahçe bld işçisinin ahı var sende bilesin .#EYT sizi hatırlar unutmaz birdahaki seçimi sabırla bekliyoruz bitişiniz olacak inşaallah. #EYT haktır........
Izmitli - kimlerr kimlerlee ))
Firat - Ne oldu ..yer buldun mu..gemiyi fareler terk ediyor..galiba
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