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Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni

İzmit Belediyesi eski başkanı Halil Vehbi Yenice, sosyal medyada “Erdoğan artık gidici” yazılı paylaşımı beğendi.

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AKP içerisinde uzun yıllar siyaset yapan son dönem İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün A takımı içerisinde olduğu iddia edilen  İzmit Belediyesi eski başkanı Halil Vehbi Yenice, Can Dündar’ın  “Erdoğan artık gidici” yazılı paylaşımını beğendi. Yenice’nin bu beğenisi ise akıllara Ali Babacan’ın yeni kuracağı partiye katılıp, katılmayacağı sorusunu getirdi.

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Yorumlar

(4)
04

Kibarcik - en sonuında baktın senlerdır yapotıgın yalkalıgın karsılıgını göremedin sonunda ındekı kustuın sen daha ilk beldıye başkanı ereglıde merasıme gelıp kenardan ızlıyordun sonra her platformda gorundun lakın reıs yemedı kocaelıyemedı ıcındekı kusmugu nıhayet cıkardın sende nankör müşsün veselam

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 13:06
03

İşçi #eyt - İşçi düşmanı ne anlatıyonuz bittiniz siz yenice saraybahçe bld işçisinin ahı var sende bilesin .#EYT sizi hatırlar unutmaz birdahaki seçimi sabırla bekliyoruz bitişiniz olacak inşaallah. #EYT haktır........

Yanıtla . 3Beğen 11 Temmuz 13:02
02

Izmitli - kimlerr kimlerlee ))

Yanıtla . 1Beğen 11 Temmuz 12:55
01

Firat - Ne oldu ..yer buldun mu..gemiyi fareler terk ediyor..galiba

Yanıtla . 1Beğen 11 Temmuz 12:29
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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