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Ömür boyu hapis yatacaklar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin davada, iki sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72'şer yıl hapis cezası Yargıtayca onandı

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Sanık avukatları, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren 1. Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı. Sanık avukatları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararına ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesine temyiz başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yaptığı incelemede, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafilerinin, sanıkların suçu işlediklerinin ispat edilemediğine ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının esastan reddine karar vererek, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2 sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72'şer yıl hapis cezasını onadı.  

ÖLDÜRÜP CESETLERİNİ ORMANLIK ALANA ATTILAR

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun, 6 Temmuz 2017'de iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi Emani ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'u tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Birol Karacal ile Celal Bay, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Celal Bay’ın ise Kandıra’da oturduğu ortaya çıkmıştı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 12 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "gebe olduğu bilinen kadını öldürme", "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile "nitelikli yağma" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6'şar aydan 50'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Ocak 2018'de görülen davanın ikinci duruşmasında, iki sanığa, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72'şer yıl hapis cezası verilmişti.  

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