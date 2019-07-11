Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:22 TSİ- Eğitim G: Bugün 13:34 TSİ

Teknoloji çağında üniversite tercihi yapmak

Üniversite tercihi, üniversite eğitimine başlayacak öğrenciler kadar onların ailelerinin, yakın çevrelerinin, öğretmenlerini de ilgilendiriyor. İçinde bulunduğumuz gelişmeler ve yakın geleceği düşündüğümüzde üniversite tercihi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktaları sizler için bir araya getirdik.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İçinde yaşadığımız çağda teknolojinin yerini iyi anlamak

Bilinen insanlık tarihi düşünüldüğünde, Sanayi Devrimi’nden bu yana devrim

niteliğinde değişiklikler olduğunu görürüz. Bu köklü değişimler ekonomik ilişkilerden toplumsal yapılara kadar aklınıza gelen her alanda çok belirgin izler bıraktı. Ancak son 50-60 yılda yaşanan bilgi teknolojileri devrimi göz önüne alındığında büyük bir hızla, yeni teknolojilerin etki alanına girdiğimizin de farkında olmalıyız.

Doğru tercih için üniversiteleri doğru değerlendirmek

Doğru tercihi yaparak istenilen üniversitede okumak için, üniversiteye dair bazı bilgileri göz önünde bulundurmak işinizi kolaylaştırabilir. Tercih listenizin üst sıralarına eklemeyi düşündüğünüz bölümlerdeki akademisyenlerin kariyerine ve akademik derinliğine, üniversitenin işbirliği yaptığı diğer akademik kurumlara ile kamu ve özel sektör bileşenlerine, kendi bünyesinde bulunan araştırma merkezlerine ve laboratuvarlara göz atmanız faydanıza olabilir.

Yapay zekâyı öğrenim hayatının merkezine almak

Geleceğin bilimini, yaşam tarzını, ekonomik ilişkilerini belirleyeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan ve birkaç yıldır herkesin dilinde olan bir teknoloji var: Yapay zekâ. Türkiye’de yapay zekâ kavramı ve bu teknolojiyle yapılan işler ilgi görmeye başlasa da sınırlı sayıda üniversite, bu teknolojiye uygun olarak Ar-Ge merkezleri ve öğrenim planları uyguluyor. Hangi bölümü seçerseniz seçin, yapay zekânın geleceğin teknolojisi olduğunu göz önünde bulundurursanız, bu teknolojik bilgiye sahip olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

Bugün 13:22 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Okullarda tenefüs süreleri uzatıldı mask
Okullarda tenefüs süreleri uzatıldı
Özel Seymen'den önemli başarı mask
Özel Seymen'den önemli başarı
Fen lisesinden dünya birinciliğine mask
Fen lisesinden dünya birinciliğine
703 okul yöneticisi Kocaeli'ye tayin oldu mask
703 okul yöneticisi Kocaeli'ye tayin oldu
Darıca’da yaz etkinlikleri başladı mask
Darıca’da yaz etkinlikleri başladı
“Dört işlemi bile yapamıyorlar” mask
“Dört işlemi bile yapamıyorlar”
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
"Hürriyet, çok sert mizaçlı" mask
"Hürriyet, çok sert mizaçlı"

GALERİ

Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL