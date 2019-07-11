Teknoloji çağında üniversite tercihi yapmak

İçinde yaşadığımız çağda teknolojinin yerini iyi anlamak

Bilinen insanlık tarihi düşünüldüğünde, Sanayi Devrimi’nden bu yana devrim

niteliğinde değişiklikler olduğunu görürüz. Bu köklü değişimler ekonomik ilişkilerden toplumsal yapılara kadar aklınıza gelen her alanda çok belirgin izler bıraktı. Ancak son 50-60 yılda yaşanan bilgi teknolojileri devrimi göz önüne alındığında büyük bir hızla, yeni teknolojilerin etki alanına girdiğimizin de farkında olmalıyız.

Doğru tercih için üniversiteleri doğru değerlendirmek

Doğru tercihi yaparak istenilen üniversitede okumak için, üniversiteye dair bazı bilgileri göz önünde bulundurmak işinizi kolaylaştırabilir. Tercih listenizin üst sıralarına eklemeyi düşündüğünüz bölümlerdeki akademisyenlerin kariyerine ve akademik derinliğine, üniversitenin işbirliği yaptığı diğer akademik kurumlara ile kamu ve özel sektör bileşenlerine, kendi bünyesinde bulunan araştırma merkezlerine ve laboratuvarlara göz atmanız faydanıza olabilir.

Yapay zekâyı öğrenim hayatının merkezine almak

Geleceğin bilimini, yaşam tarzını, ekonomik ilişkilerini belirleyeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan ve birkaç yıldır herkesin dilinde olan bir teknoloji var: Yapay zekâ. Türkiye’de yapay zekâ kavramı ve bu teknolojiyle yapılan işler ilgi görmeye başlasa da sınırlı sayıda üniversite, bu teknolojiye uygun olarak Ar-Ge merkezleri ve öğrenim planları uyguluyor. Hangi bölümü seçerseniz seçin, yapay zekânın geleceğin teknolojisi olduğunu göz önünde bulundurursanız, bu teknolojik bilgiye sahip olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.