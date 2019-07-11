Sebile Adıyaman tedavi olmayı bekliyor

46 yaşındaki Sebile Adıyaman, 11 yıl önce konulan boyun fıtığı teşhisi nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın ardından boynunda gerekli kaynaşma sağlanmayan Adıyaman'ın tedavisi için Valilik tarafından kampanya başlatıldı. Tedavi olması için yardıma ihtiyaç duyduklarını söyleyen Adıyaman, "Bundan 11 yıl önce geçirdiğim boyun fıtığı rahatsızlığı sebebiyle ameliyat oldum fakat ameliyat parçaları vücuduma uyum sağlamadı. Doktorlar, parçaların değiştirilmesi gerektiğini söyledi ancak risk içerdiği için değiştirilemedi. Bu sürede Kocaeli ve İstanbul' da pek çok doktora gittim. Ağrı tedavileri (fizik tedavi, botoks vb.) gördüm. Fakat tedavilerim yalnızca zaman zaman ağrılarımı hafifletti, iyileşme sağlamadı. Gittiğim doktorların hepsi ilginç bir vaka olduğunu ancak ameliyat durumunda felç kalma riskimin olduğunu söylediler. Zaman ilerledikçe omuriliğimde ciddi sorunlar meydana gelmeye başladı ve tortikollis, omurilik daralmaları ve rotoskolyoz hastalıklarının tanısı konuldu" dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EL UZATTI

İl Sağlık Müdürlüğü'nün kendisine yardım ettiğini ancak henüz istenilen meblanın bir araya gelmediğini aktaran Adıyaman,"Bu hastalıklarım sebebi ile boynum yamuldu ve bacaklarımdaki hissizlikle birlikte felç başladı. Hastalığım sebebiyle çalışamıyor ve günlük ihtiyaçlarımı karşılamakta dahi zorlanıyorum. Şu anda yalnızca bir doktor ameliyatı yapabileceğini ve ameliyat olmadığım takdirde yatalak olacağımı söyledi. Hastane tarafından 200.000 TL ücret talep edildi. Bu rakam Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 173.000 TL 'ye indirildi ve Kocaeli Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı" ifadelerini kullandı.