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Sebile Adıyaman tedavi olmayı bekliyor

11 yıl önce boyun fıtığından ameliyat olan ve ameliyat sonrası parçaların kaynaşmaması nedeniyle boynu eğri bir şekilde kalan 46 yaşındaki Sebile Adıyaman için Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı

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46 yaşındaki Sebile Adıyaman, 11 yıl önce konulan boyun fıtığı teşhisi nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın ardından boynunda gerekli kaynaşma sağlanmayan Adıyaman'ın tedavisi için Valilik tarafından kampanya başlatıldı. Tedavi olması için yardıma  ihtiyaç duyduklarını söyleyen Adıyaman, "Bundan 11 yıl önce geçirdiğim boyun fıtığı rahatsızlığı sebebiyle ameliyat oldum fakat ameliyat parçaları vücuduma uyum sağlamadı. Doktorlar, parçaların değiştirilmesi gerektiğini söyledi ancak risk içerdiği için değiştirilemedi. Bu sürede Kocaeli ve İstanbul' da pek çok doktora gittim. Ağrı tedavileri (fizik tedavi, botoks vb.) gördüm. Fakat tedavilerim yalnızca zaman zaman ağrılarımı hafifletti, iyileşme sağlamadı. Gittiğim doktorların hepsi ilginç bir vaka olduğunu ancak ameliyat durumunda felç kalma riskimin olduğunu söylediler. Zaman ilerledikçe omuriliğimde ciddi sorunlar meydana gelmeye başladı ve tortikollis, omurilik daralmaları ve rotoskolyoz hastalıklarının tanısı konuldu" dedi. 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EL UZATTI 

İl Sağlık Müdürlüğü'nün kendisine yardım ettiğini ancak henüz istenilen meblanın bir araya gelmediğini aktaran Adıyaman,"Bu hastalıklarım sebebi ile boynum yamuldu ve bacaklarımdaki hissizlikle birlikte felç başladı. Hastalığım sebebiyle çalışamıyor ve günlük ihtiyaçlarımı karşılamakta dahi zorlanıyorum. Şu anda yalnızca bir doktor ameliyatı yapabileceğini ve ameliyat olmadığım takdirde yatalak olacağımı söyledi. Hastane tarafından 200.000 TL ücret talep edildi. Bu rakam Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 173.000 TL 'ye indirildi ve Kocaeli Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Bugün 13:48 TSİ - Sağlık

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