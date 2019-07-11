3. Lig 3. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor’da teknik ekibe önemli bir daha dahil oldu. Teknik Direktör Taner Gülleri, teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak Beşiktaş’ın eski file bekçilerinden Fevzi Tuncay’la çalışacağını duyurdu.
Bugün 14:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:36 TSİ
Gölcükspor kaleci hocası Fevzi Tuncay oldu
3. Lig 3. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor’da teknik ekibe önemli bir daha dahil oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz