Gölcükspor kaleci hocası Fevzi Tuncay oldu

3. Lig 3. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor’da teknik ekibe önemli bir daha dahil oldu. Teknik Direktör Taner Gülleri, teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak Beşiktaş’ın eski file bekçilerinden Fevzi Tuncay’la çalışacağını duyurdu.