Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:42 TSİ- Gündem G: Bugün 16:24 TSİ

Kerpe doğal sit alanı ilan edildi

Kentimizin önemli tatil beldeleri arasında yer alan Kerpe, doğal sit alanı ilan edildi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizin önemli tatil beldeleri arasında yer alan Kerpe hakkında sevindirici bir haber geldi. Resmi gazetede yayınlanan karar göre Kerpe, doğal sit alanı ilan edildi. İşte resmi gazetede Kerpe hakkında yayınlanan o karar; “27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.” 

Bugün 14:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Kemal - samanlı dağlarıda sapanca maşukiye derbent balaban orman vasfında lakin nerede ise şehir oldu önüne gelen bina yapmış

Yanıtla . 3Beğen 11 Temmuz 15:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Halk ekmek meclisten geçti mask
Halk ekmek meclisten geçti
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
İmara kapalı alanda kafeterya açılmış mask
İmara kapalı alanda kafeterya açılmış
Necdet Menekşe hayatını kaybetti mask
Necdet Menekşe hayatını kaybetti
Şehit ateşi ilimize düştü mask
Şehit ateşi ilimize düştü
"Çukurbağ’daki tarih gün yüzüne çıkacak" mask
"Çukurbağ’daki tarih gün yüzüne çıkacak"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
"Hürriyet, çok sert mizaçlı" mask
"Hürriyet, çok sert mizaçlı"

GALERİ

Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL