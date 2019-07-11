İlimizin önemli tatil beldeleri arasında yer alan Kerpe hakkında sevindirici bir haber geldi. Resmi gazetede yayınlanan karar göre Kerpe, doğal sit alanı ilan edildi. İşte resmi gazetede Kerpe hakkında yayınlanan o karar; “27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.”