İzmit'te zaman durdu

Bugün eşini, dostunu İzmit'in tarihi simgeleri arasında yer alan Saat Kulesi'ne götürmek isteyen vatandaşlar, hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. Vatandaşlar tarafından aktarılan bilgilere göre, İzmit Saat Kulesi'ne bakan vatandaşlar, saatlerin 1,5 saat yanlış olduğunu gördü. Bunun üzerine gazetemizi arayan ve böyle bir durumun İzmit halkı açısından son derece üzücü olduğunu kaydeden vatandaşlar, "Sabah saat kulesinin olduğu parka gittik, kafamızı kaldırıp baktığımızda saatin yanlış olduğunu gördük. Böyle bir durum İzmit açısından kabul edilebilir değil, saat şehrin simgesi yanlış olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandılar.