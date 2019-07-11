Mustafa Koral kardeşini kaybetti

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AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, kardeş acısı yaşadı. Elde edilen bilgilere göre, Koral'ın İstanbul Pendik'ta yaşan kardeşi Samet Koral, spor dönüşü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Koral'ın bu nedenle dün gerçekleştirilen, AKP Başiskele İlçe Danışma Kurulu'na katılamadığı öğrenildi. Samet Koral'ın cenazesi Pendik Mahmudiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.