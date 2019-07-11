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Büyükşehir'in son yönetimi duyuruldu

Şu an devam eden Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, atamaların son hali ile ilgili görseller de yer aldı

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Devam eden Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yeni yönetim geldikten sonra gerçekleştirilen atamaların da tam listesi yayınlandı. İşte o liste;

Bugün 15:20 TSİ - Siyaset

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