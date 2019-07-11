Devam eden Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yeni yönetim geldikten sonra gerçekleştirilen atamaların da tam listesi yayınlandı. İşte o liste;
Bugün 15:20 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:28 TSİ
Büyükşehir'in son yönetimi duyuruldu
Şu an devam eden Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, atamaların son hali ile ilgili görseller de yer aldı
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz