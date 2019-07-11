Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:45 TSİ- Gündem G: Bugün 16:56 TSİ

Gebze'de metro projesi bekleyecek

Büyükşehir Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısı bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor. Oturumda 94 gündem maddesi karara bağlanacak

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Toplantının başında Kocaeli genelinde ki metro çalışmasının akıbeti ne durumdadır? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecektir?” CHP grubunun sorusunu yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Ben bizzat kendim gittim. Orada 52 metreyenkadar inilecek. Şu anda 17 metreye kadar inildi. Aparatlar hazırlanıyor. Güvenlik riski yok. Güvenlik nedeniyle esnafların dükkanı kapanıyordu. Özellikle meydana geçiş noktasında birtakım tedbirler alınması için talimat verdim.
Kuzey metrosu var bir de. Yap-işlet-devret modeliyle yaptıracağız. 10 milyar bütçe gerektiren bir proje onun için bekleyeceğiz" dedi. 

Bugün 15:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Musa Çağıran - Beter ol Gebze, boşa dikilen durak tabelalarını yedin ya!

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 17:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yaşar Karakadılar hayatını kaybetti mask
Yaşar Karakadılar hayatını kaybetti
Karaaslan: Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem özür dilerim mask
Karaaslan: Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem özür dilerim
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Necdet Menekşe hayatını kaybetti mask
Necdet Menekşe hayatını kaybetti
İmara kapalı alanda kafeterya açılmış mask
İmara kapalı alanda kafeterya açılmış
Şehit ateşi ilimize düştü mask
Şehit ateşi ilimize düştü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
"Hürriyet, çok sert mizaçlı" mask
"Hürriyet, çok sert mizaçlı"

GALERİ

Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL