Toplantının başında Kocaeli genelinde ki metro çalışmasının akıbeti ne durumdadır? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecektir?” CHP grubunun sorusunu yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Ben bizzat kendim gittim. Orada 52 metreyenkadar inilecek. Şu anda 17 metreye kadar inildi. Aparatlar hazırlanıyor. Güvenlik riski yok. Güvenlik nedeniyle esnafların dükkanı kapanıyordu. Özellikle meydana geçiş noktasında birtakım tedbirler alınması için talimat verdim.
Kuzey metrosu var bir de. Yap-işlet-devret modeliyle yaptıracağız. 10 milyar bütçe gerektiren bir proje onun için bekleyeceğiz" dedi.
Gebze'de metro projesi bekleyecek
Büyükşehir Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısı bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor. Oturumda 94 gündem maddesi karara bağlanacak
Toplantının başında Kocaeli genelinde ki metro çalışmasının akıbeti ne durumdadır? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecektir?” CHP grubunun sorusunu yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Ben bizzat kendim gittim. Orada 52 metreyenkadar inilecek. Şu anda 17 metreye kadar inildi. Aparatlar hazırlanıyor. Güvenlik riski yok. Güvenlik nedeniyle esnafların dükkanı kapanıyordu. Özellikle meydana geçiş noktasında birtakım tedbirler alınması için talimat verdim.
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Yorumlar
(1 )
Musa Çağıran - Beter ol Gebze, boşa dikilen durak tabelalarını yedin ya!
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