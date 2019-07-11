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Büyükakın: Kiralık araçları geri gönderdik

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor. Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan meclis toplantısında çoğunluğu imar konuları ve tekliflerden oluşan 93 maddeli gündem görüşülüp karara bağlanacak.

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Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor. Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan meclis
toplantısında çoğunluğu imar konuları ve tekliflerden oluşan 93 maddeli gündem görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısında CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu döneminde kullanılan lüks araçları gündeme taşıdı. CHP tarafından başkanlık makam araçlarına ilişkin verilen soru önergesinde “Büyükşehir Belediyesi'nde sayın Karaosmanoğlu döneminde alınan veya kiralanan çeşitli marka cip ve binek otomobiller bulunmaktaydı. Bahse konu araçlar satılacak veya iade edilecek midir? Şayet edilmeyecekse bundan sonra nasıl değerlendirilecek” ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Tahir Büyükakın, "Geçmiş döneme yönelik konuşmaların bize katkısı yok. Yaptıkları doğru şeyler de var, yanlışlar da var. Ben kendim bir takdirde bulunuyorum. Bir başkası çıkıp beni de eleştirebilir. Kiralık olan bazı araçları geri gönderdik. 1 tane var o araçtan onu da müsait olduğunda satacağım" dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Musa Çağıran - Geçmişi konuşmanın faydası var Tahir efendi. Konuş ki hem halk bilsin Karaosmanoğlu hoca sahtesi ne b.k yemiş, hem de bunlar yapmış ama aynısını ben yapmayacağım de. De ki bir süre sonra değişme.

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 17:25
01

İzmi̇tli̇ - KARAOSMANOĞLU, BİZİM PARAMIZLA NORMAL ŞEKİLDE LÜX ARABA ALMA VEYA KİRALAMA YAPMADANDA BAŞKANLIK YAPABİLİRDİN.BUNLARDA HALKIN ZARARINA BİR KURUŞ BİLE FAZLA VEYA SUİSTİMAL VARSA,BENİM HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN.

Yanıtla . 1Beğen 11 Temmuz 16:37

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