Büyükakın: Kiralık araçları geri gönderdik

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor. Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan meclis

toplantısında çoğunluğu imar konuları ve tekliflerden oluşan 93 maddeli gündem görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısında CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu döneminde kullanılan lüks araçları gündeme taşıdı. CHP tarafından başkanlık makam araçlarına ilişkin verilen soru önergesinde “Büyükşehir Belediyesi'nde sayın Karaosmanoğlu döneminde alınan veya kiralanan çeşitli marka cip ve binek otomobiller bulunmaktaydı. Bahse konu araçlar satılacak veya iade edilecek midir? Şayet edilmeyecekse bundan sonra nasıl değerlendirilecek” ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Tahir Büyükakın, "Geçmiş döneme yönelik konuşmaların bize katkısı yok. Yaptıkları doğru şeyler de var, yanlışlar da var. Ben kendim bir takdirde bulunuyorum. Bir başkası çıkıp beni de eleştirebilir. Kiralık olan bazı araçları geri gönderdik. 1 tane var o araçtan onu da müsait olduğunda satacağım" dedi.