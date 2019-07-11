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Halk ekmek meclisten geçti

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen maddeler arasında yer alan, "Halk Ekmek" kurulmasına ilişkin madde oy birliği ile onaylandı

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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen maddeler arasında yer alan, "Halk Ekmeği Kurulması"na ilişkin madde yasalaştı. Buna göre, belediyenin belirleceği yerlerde, satış yapılacak. Halk ekmeğin fiyatının da  1 TL olması bekleniyor. Halk Ekmek'in bundan sonraki aşaması, Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında imzalanacak anlaşmadan sonra netlik kazanacak. 

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Yorumlar

(1)
01

Firat - Ya siz uretin bırakın şu adamları bir lirada cokkk...75 krs yeter

Yanıtla . 1Beğen 11 Temmuz 16:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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