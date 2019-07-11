Halk ekmek meclisten geçti

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen maddeler arasında yer alan, "Halk Ekmeği Kurulması"na ilişkin madde yasalaştı. Buna göre, belediyenin belirleceği yerlerde, satış yapılacak. Halk ekmeğin fiyatının da 1 TL olması bekleniyor. Halk Ekmek'in bundan sonraki aşaması, Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında imzalanacak anlaşmadan sonra netlik kazanacak.