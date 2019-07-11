Kaleye Ercüment Kafkasyalı!

Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetim kurulu transfer yasağının kalkması için sıkı bir şekilde çalışırken, diğer yandan da dış transferde düşünülen isimler belirmeye başladı. Gölcükspor’un 10 numarası Sedat Cengiz ve Yeni Çorumspor’un kaptanı ve golcüsü Yakup Alkan’ı gündeminde tutan yönetim kurulu, deneyimli kaleci Ercüment Kafkasyalı’nın dosyasını da masanın en üstünde tutuyor.
KORUKIR’IN ESKİ TALEBESİ
Engin Korukır’ın Sakaryaspor’u çalıştırdığı 2 sezon önce 37 maç ile takımın en fazla forma giyen isimlerinden Ercüment geçen sezonun ilk yarısında Darıca Gençlerbirliği’nin, ikinci yarısında da Ankara’nın Bak Spor Kulübü’nün (Buğsaş) kalesini korumuştu. 1985 doğumlu kaleci daha kariyerinde Turanspor, Hacettepe, Gençlerbirliği, İnegöl, Samsun, Hacettepe, Konya, Osmanlı, Karabük, Sakarya ve Darıca Gençlerbirliği’nin kalelerini korudu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz