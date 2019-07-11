Engin Korukır: Biz işimize bakıyoruz

Kocaelispor’da teknik adam Engin Korukır, 2019-2020 sezonunda mücadele edecekleri 2. Grup’u değerlendirdi. Deneyimli teknik adam şu ifadelere yer verdi: Açıkçası rakiplerin kim olduğu bizim için fark etmiyor. Bizim hedefimiz belli zaten. Genel olarakyorumlarsak köklü bir geçmişi olan Karşıyaka, geçen sezon final oynayan Erokspor ve 2. Lig’den düşen Fethiyespor iyi takımlar olacaklardı. Ancak biz kendi işimize bakacağız.
TRANSFER AÇILINCA LİSTEMİ SUNACAĞIM
Amacımız gruptan birinci olarak çıkmak. Transfer açılmadankonuya direk girişmek doğru. Daha net bir tabirle transfer açılır biz ondan sonra yönetime listemizi verir, sonrası yönetimimizi bağlar. İç transferle ilgili de kimseye kalsın ya da gitsin demedim. Yöneticilerimiz kongreden sonra görüşmeleri yapacak. Anlaşmalar olursa Pazar günü birlikte kampa çıkacağız. Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz