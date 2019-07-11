Kocaelispor’da 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile sözleşmesi sona eren tecrübeli isimler Hamza Mutlu, Murat Başak, Kadir Öge, Sinan Pektemek ve Can Emre Yücel ile görüşmeler gün içinde yapılacak. Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer “Olağan üstü genel kurulun ardından sözleşmesi sona eren futbolcu arkadaşlarımız ile bir araya gelecek. Bizim ile devam etmek isteyip istemediklerini soracağız. Tabii ki Engin hocamızın görüşleri de bizim için önemli. Ali Keten’in devam etmek istememesine saygı duyuyor, bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar diliyoruz” dedi.
Bugün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:39 TSİ
Görüşme odasına!
Kocaelispor’da 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile sözleşmesi sona eren tecrübeli isimler Hamza Mutlu, Murat Başak, Kadir Öge, Sinan Pektemek ve Can Emre Yücel ile görüşmeler gün içinde yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz