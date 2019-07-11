Ahmet Güntepe: Grubumuz kolay değil

3. Lig 2. Grup temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe güçlü bir gruba düştüklerini ifade etti. İzmitli yetenekli stoper Eren Can Özçelik ile anlaşmak üzere olan Sarı Lacivertliler transfer çalışmalarına devam ederken, Başkan Güntepe, öncelikli hedeflerinin 3. Lig’de kalıcı olmak olduğunu belirtti.

KALBURÜSTÜ TAKIMLAR VAR

Zor ve birbirine denk takımların olduğu bir gruba düştüklerini ifade eden Güntepe “Bölgesel Amatör Lig’den yükselen 3 takım, 2.Lig’den de düşen güçlü bir Fethiyespor var. Onun dışında uzun yıllar bu liglerde mücadele eden Karşıyaka, Tepecik, Of Spor gibi kalbur üstü takımlarla da mücadele edeceğiz. Diğer gruplara nazaran Gaziantepspor’un ligten çekilmesi ile 2. Grup’ta 17 takım mücadele edecek. Önceliğimiz 3. Lig’de kalıcı olmaktır” dedi.

KOCAELİSPOR BİZLERİN GÖZBEBEĞİ

Kocaelispor ile aynı gruba düşmelerini değerlendiren Güntepe “’Kocaelispor hepimizin gözbebeği, ilk göz ağrımızdır. Aynı grupta olmamız bizim için tabii ki de dezavantaj. Kocaelispor’u rakip olarak görmüyoruz. Bizim için her zaman abi konumundadır. İnşallah hak ettiği yerlere yakın zamanda geleceklerine canı gönülden inanıyoruz. Ayrıca yeni yönetime hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum” diye konuştu.

TRANSFER KOMİTEMİZ ÇALIŞIYOR

5-6 nokta transfer yapacaklarının altını çizen Güntepe “Transfer komitemiz uygun fiyata kaliteli futbolcuları kadrosuna katmaya çalışıyor. Bugüne kadar sporcularla yaptığımız akitlerimizi hep yerine getirdik. Bundan sonra da maddi disiplinimizden kopmadan yolumuza devam edeceğiz. Geçen sezon çok genç bir takımla mücadele ettik ve bu kadroyu korumaya çalıştık. Dış transferde özellikle Derince ve Kocaelili futbolcuları tercih etmeye özen gösteriyoruz. Kısa zamanda 5-6 nokta transfer ile transferi sonlandırmayı planlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Erdem ÖVÜÇ