Tüm hudutlarda maçımız var!

Kocaelispor’da 2019-2020 sezonunda 2. Grup’ta mücadele edecek. 17 takımlı grupta taraftarın da rotaları belli oldu. Yeşil Siyahlı 12. adam yeni sezonda da Türkiye’nin her yerinde Kocaelispor’u destekleyecek. En kısa deplasman 11 kilometre ile Belediye Derince olurken, en uzak deplasman 1520 kilometre ile Şırnak Cizre olacak. Cizre’yi 1320 kilometre ile Ağrı, 1100 kilometre ile de Elaziz takip ediyor. İşte Kocaelispor’un bu sezonki deplasman uzaklıkları.
KOCAELİSPOR’UN DEPLASMAN UZAKLIKLARI (KM)
Şırnak Cizre – 1505
Ağrı 1970 Spor - 1320
Elazığ Elaziz - 1100
Trabzon Of - 1010
Hatay Payas – 938
Adana Kozan - 900
Ordu Fatsa – 860
Muğla Fethiye – 689
Tokat Erbaa - 648
Antalya Kemer - 640
Manisa Turgutlu – 438
İzmir Karşıyaka – 479
İstanbul Büyükçekmece – 140
İstanbul Kasımpaşa Erok - 110
İstanbul Alemdağ – 80
TOPLAM – 10.868 kilometre
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz