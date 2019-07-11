Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:00 TSİ- Spor G: Bugün 16:41 TSİ

Tüm hudutlarda maçımız var!

Kocaelispor’da 2019-2020 sezonunda 2. Grup’ta mücadele edecek. 17 takımlı grupta taraftarın da rotaları belli oldu. Yeşil Siyahlı 12. adam yeni sezonda da Türkiye’nin her yerinde Kocaelispor’u destekleyecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’da 2019-2020 sezonunda 2. Grup’ta mücadele edecek. 17 takımlı grupta taraftarın da rotaları belli oldu. Yeşil Siyahlı 12. adam yeni sezonda da Türkiye’nin her yerinde Kocaelispor’u destekleyecek. En kısa deplasman 11 kilometre ile Belediye Derince olurken, en uzak deplasman 1520 kilometre ile Şırnak Cizre olacak. Cizre’yi 1320 kilometre ile Ağrı, 1100 kilometre ile de Elaziz takip ediyor. İşte Kocaelispor’un bu sezonki deplasman uzaklıkları.

KOCAELİSPOR’UN DEPLASMAN UZAKLIKLARI (KM)

Şırnak Cizre – 1505

Ağrı 1970 Spor - 1320

Elazığ Elaziz - 1100

Trabzon Of - 1010

Hatay Payas – 938

Adana Kozan - 900

Ordu Fatsa – 860

Muğla Fethiye – 689

Tokat Erbaa - 648

Antalya Kemer - 640

Manisa Turgutlu – 438

İzmir Karşıyaka – 479

İstanbul Büyükçekmece – 140

İstanbul Kasımpaşa Erok -     110

İstanbul Alemdağ – 80

 TOPLAM – 10.868 kilometre

 

Bugün 18:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Kocaelispor ve Derince 2. Grup’ta Gölcük ve Darıca 3. Grup’ta mask
Kocaelispor ve Derince 2. Grup’ta Gölcük ve Darıca 3. Grup’ta
Kocaelispor’da sıcak gelişme mask
Kocaelispor’da sıcak gelişme
41 kere maşallah! mask
41 kere maşallah!
İç transfer sorunsalı? mask
İç transfer sorunsalı?
Doğantepe’de genel kurul 28 Temmuz’da mask
Doğantepe’de genel kurul 28 Temmuz’da
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
"Hürriyet, çok sert mizaçlı" mask
"Hürriyet, çok sert mizaçlı"

GALERİ

Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL