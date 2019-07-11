Tüm hudutlarda maçımız var!

Kocaelispor’da 2019-2020 sezonunda 2. Grup’ta mücadele edecek. 17 takımlı grupta taraftarın da rotaları belli oldu. Yeşil Siyahlı 12. adam yeni sezonda da Türkiye’nin her yerinde Kocaelispor’u destekleyecek. En kısa deplasman 11 kilometre ile Belediye Derince olurken, en uzak deplasman 1520 kilometre ile Şırnak Cizre olacak. Cizre’yi 1320 kilometre ile Ağrı, 1100 kilometre ile de Elaziz takip ediyor. İşte Kocaelispor’un bu sezonki deplasman uzaklıkları.

KOCAELİSPOR’UN DEPLASMAN UZAKLIKLARI (KM)

Şırnak Cizre – 1505

Ağrı 1970 Spor - 1320

Elazığ Elaziz - 1100

Trabzon Of - 1010

Hatay Payas – 938

Adana Kozan - 900

Ordu Fatsa – 860

Muğla Fethiye – 689

Tokat Erbaa - 648

Antalya Kemer - 640

Manisa Turgutlu – 438

İzmir Karşıyaka – 479

İstanbul Büyükçekmece – 140

İstanbul Kasımpaşa Erok - 110

İstanbul Alemdağ – 80

TOPLAM – 10.868 kilometre