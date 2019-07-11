Gölcük, Eriklitepe’ye çıkacak

Taner Gülleri’nin teknik adam olmasının ardından çalışmalara 15 Temmuz’da başlayacak olan Gölcükspor’un ilk etap kampı Eriklitepe’de olacak. Gölcük’ün doğa harikası mesire alanı olarak adlandırılan ve Gölcük Belediyesi tarafından işletilen Eriklitepe Kamp Merkezi ve Tabiat Parkı, Mamuriye Köyü’nde yer alıyor. Etrafı kayın ağaçları ile sarılı, Bungalo Tipi evlerde, bol oksijen içinde kamp yapacak olan Gölcüksporlu futbolcuların kampı yaklaşık 1000 metre yükseklikte gerçekleşecek. Gölcükspor hazırlık maçlarını Kartepe ve ilçe merkezinde yapacak. Erdem ÖVÜÇ