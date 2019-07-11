Gölcükspor iç transferde 6 futbolcu ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada “Transfer Komitemiz iç transferde Teknik Direktörümüz Sn. Taner Gülleri’nin vermiş olduğu rapor doğrultusunda önümüzdeki sezon için mevcut kadrodan takımda kalmasını istediği oyuncularla yapılan görüşmeler neticesinde şu ana dek Erdem Korkmaz Güner (Stoper),Ali Mert Işık (Sol Bek), Barış (Sol Açık), Batuhan Boyoğlu (Orta Saha) Furkan (Orta Saha) ve İlyas Türengül (Kaleci) ile anlaşma sağlayarak sözleşme yenilemiştir.İç transferdeki görüşmelerimiz tüm hızıyla devam etmektedir.Camiamız için hayırlı olması diler, tüm spor kamuoyunun bilgilerine arz ederiz” denildi.