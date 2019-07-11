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Körfez’in yıldızları Gölcük’te

İç transferde yolu yarılayan Gölcükspor dış transferde de hareketli günler yaşıyor.
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İç transferde yolu yarılayan Gölcükspor dış transferde de hareketli günler yaşıyor. Yeni sezonda Gölcükspor Sportif Direktörlüğü yapan ve geride bıraktığımız sezon Körfez Spor Kulübü’nü çalıştıran Ömer Faruk Uzuner ile yeni teknik adam Taner Gülleri bir araya geldi ve ilk etapta Körfez ekibinin 3 yetenekli futbolcusu ile anlaşıldı. Buna göre 1999 doğumlu kaleci Batuhan Kürkan, 2000 doğumlu stoper Osman Kerem Akyol ve 2001 doğumlu sol bek Emir Şen ile söz kesildi. 3 futbolcunun da Gölcükspor’a uzun vadede faydalı olacaklarına kesin gözü ile bakılıyor. Öte yandan forvet arkası Enes Çiğdemli ve kanat oyuncusu Yasin Yeşilkır’ın da Gölcük ekibi ile temasta olduğu öğrenildi.

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