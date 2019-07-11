3. Lig 3. Grup’ta ilimizi Darıca Gençlerbirliği ile temsil edecek olan Gölcükspor’da seçmeler yarın başlıyor. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek olan seçmeleri yeni teknik adam Taner Gülleri, Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner ve Gülleri’nin yardımcıları da takip edecek. Seçmelere 17-23 yaş arası futbolcular katılabilecek.
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Şimşeklerde seçmeler başlıyor
3. Lig 3. Grup’ta ilimizi Darıca Gençlerbirliği ile temsil edecek olan Gölcükspor’da seçmeler yarın başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz