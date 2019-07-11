Şimşeklerde seçmeler başlıyor

3. Lig 3. Grup’ta ilimizi Darıca Gençlerbirliği ile temsil edecek olan Gölcükspor’da seçmeler yarın başlıyor. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek olan seçmeleri yeni teknik adam Taner Gülleri, Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner ve Gülleri’nin yardımcıları da takip edecek. Seçmelere 17-23 yaş arası futbolcular katılabilecek.