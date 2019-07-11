Gülleri’den sıkı denetim

Gölcükspor’un yeni teknik adamı Taner Gülleri yoğun mesai yapmaya devam ediyor. Bir yandan kadro kurma çalışmalarını sürdüren Gülleri, bir yandan da takımın antrenman ve maç sahalarını geziyor. Gülleri ile Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner ve yardımcıları sahalarla son bilgileri alırken, Eriklitepe kampının ardından İhsaniye ve Kavaklı tesislerinin hazır olacağına inandığını belirtti.