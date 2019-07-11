Gölcükspor’un yeni teknik adamı Taner Gülleri yoğun mesai yapmaya devam ediyor. Bir yandan kadro kurma çalışmalarını sürdüren Gülleri, bir yandan da takımın antrenman ve maç sahalarını geziyor. Gülleri ile Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner ve yardımcıları sahalarla son bilgileri alırken, Eriklitepe kampının ardından İhsaniye ve Kavaklı tesislerinin hazır olacağına inandığını belirtti.
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Gülleri’den sıkı denetim
Gölcükspor’un yeni teknik adamı Taner Gülleri yoğun mesai yapmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz