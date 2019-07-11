CHP Kartepe'de toplu istifa şoku

CHP Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve beraberindeki 11 yönetim kurulu üyesi topluca görevlerinden istifa etti. 16.00 sıralarında il binasında giden Kırmızı istifa dilekçelerini, Örgütlenmeden ve Kartepe İlçeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız’a teslim etti. Böylelikle ilçe yönetimi komple düşmüş oldu. Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı il binasında yaptığı kısa değerlendirmede, “Siyasete girdiğim günden itibaren milletime, vatanıma ve seçmenime olan sorumluluklarımı yerine getirmek için her daim var gücümle çalıştım. Yüksek tempoda aralıksız geçen seçim maratonu zaman içinde yıpranmama ve sağlık durumumun bozulmasına neden oldu. Yerel seçim sonuçlarının ilçemizdeki neticesi bizleri hayli üzdü. Bu bir makam yarışı değil bayrak yarışıdır bilinciyle oturduğum başkanlık koltuğunda bugün bizlere yine onurlu bir görev düşmektedir. Birlik ve beraberlik sürecimizin zarar görmemesi ve yenilenmenin önünü açmak, bayrağı daha da ileriye götürmek adına üzerimize düşen görev bugün ‘Her şey güzel olacak’ sloganının idame ettirilmesi adına bir adım daha atmaktır" dedi.

İşte istifa eden CHP Kartepe İlçe Yöneticileri;

1. Şerafettin KIRMIZI(Başkan)

2. Erkan NEROĞLU

3. Gıyasettin KARACA

4. Hasan CEBECİ

5. Hayati VERSAN

6. İsmail AKBAL

7. Neriman KAHRAMAN

8. Nuray KILIÇALAN

9. Pervin İMAMOĞLU

10. Recep BİLALOĞLU

11. Saim KESKİN