Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:46 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:50 TSİ

CHP Kartepe'de toplu istifa şoku

CHP Kartepe İlçe Yönetimi toplu şekilde istifa etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve beraberindeki 11 yönetim kurulu üyesi topluca görevlerinden istifa etti. 16.00 sıralarında il binasında giden Kırmızı istifa dilekçelerini, Örgütlenmeden ve Kartepe İlçeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız’a teslim etti. Böylelikle ilçe yönetimi komple düşmüş oldu. Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı il binasında yaptığı kısa değerlendirmede, “Siyasete girdiğim günden itibaren milletime, vatanıma ve seçmenime olan sorumluluklarımı yerine getirmek için her daim var gücümle çalıştım. Yüksek tempoda aralıksız geçen seçim maratonu zaman içinde yıpranmama ve sağlık durumumun bozulmasına neden oldu. Yerel seçim sonuçlarının ilçemizdeki neticesi bizleri hayli üzdü. Bu bir makam yarışı değil bayrak yarışıdır bilinciyle oturduğum başkanlık koltuğunda bugün bizlere yine onurlu bir görev düşmektedir. Birlik ve beraberlik sürecimizin zarar görmemesi ve yenilenmenin önünü açmak, bayrağı daha da ileriye götürmek adına üzerimize düşen görev bugün ‘Her şey güzel olacak’ sloganının idame ettirilmesi adına bir adım daha atmaktır" dedi. 

İşte istifa eden CHP Kartepe İlçe Yöneticileri;
1. Şerafettin KIRMIZI(Başkan)
2. Erkan NEROĞLU
3. Gıyasettin KARACA
4. Hasan CEBECİ
5. Hayati VERSAN
6. İsmail AKBAL
7. Neriman KAHRAMAN
8. Nuray KILIÇALAN
9. Pervin İMAMOĞLU
10. Recep BİLALOĞLU
11. Saim KESKİN

Bugün 16:46 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

hacı - imkanı yok bu açılamayı şeref kırmızı yapacak kapasitede değil.

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 18:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Büyükakın: Kiralık araçları geri gönderdik mask
Büyükakın: Kiralık araçları geri gönderdik
Yeni partinin ismi ve amblemi hazır! mask
Yeni partinin ismi ve amblemi hazır!
Bağış: İsteyen parti kurar mask
Bağış: İsteyen parti kurar
"Türkiye için iyi olacağına inanıyorum" mask
"Türkiye için iyi olacağına inanıyorum"
CHP İzmit’e bir aday daha çıktı mask
CHP İzmit’e bir aday daha çıktı
"Ali bey bana, "Parti ile aidiyetim koptu" dedi mask
"Ali bey bana, "Parti ile aidiyetim koptu" dedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
"Hürriyet, çok sert mizaçlı" mask
"Hürriyet, çok sert mizaçlı"

GALERİ

Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL