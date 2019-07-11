Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:09 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:10 TSİ

İzmit Encümeni cezaları kaldırdı

İzmit Belediyesi Encümeni haftalık toplantısını belediye başkan yardımcısı Nurettin Bulut başkanlığında gerçekleştirdi. Encümende 2 kaçak yapının imar barışından faydalanması ile cezaları iptal edilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinden 3 milyon liralık miktarın, yeni kurulan Spor İşleri Müdürlüğü’nün bütçesine aktarılması kabul edildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Encümeni haftalık toplantısını belediye başkan yardımcısı Nurettin Bulut başkanlığında gerçekleştirdi. Encümende 2 kaçak yapının imar barışından faydalanması ile cezaları iptal edilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinden 3 milyon liralık miktarın, yeni kurulan Spor İşleri Müdürlüğü’nün bütçesine aktarılması kabul edildi.

 64 TAŞINMAZIN TAPU DEVRİ

İzmit Belediye Encümeni’nde ayrıca Yenidoğan Mahallesi’ndeki 3 ayrı parsel üzerine kat karşılığı yapılan konut, sosyal tesis ve ticari alanların bulunduğu projedeki 64 adet taşınmazın Bektaş İnşaat adlı firmaya tapu devri yapılması maddesi de kabul edildi.

 İMAR BARIŞI İLE CEZALAR İPTAL

Toplantıda ayrıca Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 81 adresinde Ömer Yayla tarafından yapılan kaçak inşaatın para cezası ve yıkım kararları yapı kayıt belgesi alındığı için iptal edilerek para cezası ve mühür işlemi kaldırıldı. Körfez Mahallesi’nde Süleyman Budak isimli vatandaş tarafından yapılan kaçak inşaat da vatandaşın imar barışından istifade etmesi sonrasında para cezası ve yıkım kararlarının da kaldırılması kararlaştırıldı.

Bugün 17:09 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yeni partinin ismi ve amblemi hazır! mask
Yeni partinin ismi ve amblemi hazır!
Bağış: İsteyen parti kurar mask
Bağış: İsteyen parti kurar
"Türkiye için iyi olacağına inanıyorum" mask
"Türkiye için iyi olacağına inanıyorum"
Özlü: Bizi eski ile kıyaslayanlar var mask
Özlü: Bizi eski ile kıyaslayanlar var
CHP İzmit’e bir aday daha çıktı mask
CHP İzmit’e bir aday daha çıktı
"Ali bey bana, "Parti ile aidiyetim koptu" dedi mask
"Ali bey bana, "Parti ile aidiyetim koptu" dedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
"Hürriyet, çok sert mizaçlı" mask
"Hürriyet, çok sert mizaçlı"

GALERİ

Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL