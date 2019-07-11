İzmit Encümeni cezaları kaldırdı

İzmit Belediyesi Encümeni haftalık toplantısını belediye başkan yardımcısı Nurettin Bulut başkanlığında gerçekleştirdi. Encümende 2 kaçak yapının imar barışından faydalanması ile cezaları iptal edilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinden 3 milyon liralık miktarın, yeni kurulan Spor İşleri Müdürlüğü’nün bütçesine aktarılması kabul edildi.

64 TAŞINMAZIN TAPU DEVRİ

İzmit Belediye Encümeni’nde ayrıca Yenidoğan Mahallesi’ndeki 3 ayrı parsel üzerine kat karşılığı yapılan konut, sosyal tesis ve ticari alanların bulunduğu projedeki 64 adet taşınmazın Bektaş İnşaat adlı firmaya tapu devri yapılması maddesi de kabul edildi.

İMAR BARIŞI İLE CEZALAR İPTAL

Toplantıda ayrıca Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 81 adresinde Ömer Yayla tarafından yapılan kaçak inşaatın para cezası ve yıkım kararları yapı kayıt belgesi alındığı için iptal edilerek para cezası ve mühür işlemi kaldırıldı. Körfez Mahallesi’nde Süleyman Budak isimli vatandaş tarafından yapılan kaçak inşaat da vatandaşın imar barışından istifade etmesi sonrasında para cezası ve yıkım kararlarının da kaldırılması kararlaştırıldı.