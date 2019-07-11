Bakırın başkenti Murgul

Artvin Merkez turumuzun ardından bakır madenleri ile adından söz ettiren Murgul ilçesinde soluğu aldık. Burada bizleri Belediye Başkanı Hasan Çavuş karşıladı. Kocaeli basını, burada yörenin pidesinin tadına baktı. İlçede dikkatimizi çeken modern yapı kendini düzenli sokakların yanı sıra dükkan tabelalarında gösteriyor. Bütün dükkanların tabelaları tek tipten oluşurken yer şekillerinden dolayı evler çok katlı ve dar yapılı. İlçede bakır madeninin hala büyük ekonomik gelir olduğunu ancak bunun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ise gazetecilerle buluşmasında ilçeyle ilgili bilgi aktararak “Hedefimiz Murgul denince akla madenciliğin yanına turizmi yazdırabilmek” dedi.

Ekonomik olarak güçlü bir ilçe

KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu, “Doğduğum büyüdüğüm yer burası. Murgul, eski haliyle daha fenaydı. Şimdi yeşillenmeye başladı. Burada oluşan gaz Murgul’un insanlarına ve topraklarına zarar verdi. Murgul insanının birçoğu hayatlarını kanserden dolayı kaybetti. Öte yandan turizmin gelişmesiyle beraber istihdamın sağlanabileceğini düşünüyorum. Murgul Artvinimizin en köşe ve zengin ilçesi. Murgul’da her eve iki maaş giriyor. Ekonomik olarak Murgul güçlü bir ilçe. Bu özelliğini diğer ilçelere de yansıtıyor. Yusufeli’den, Ardanuç’tan Arhavi’den, Hopa’dan bir sürü insan burada çalışıp emekli olmuştur. Bizleri burada ağırlayan hasan Çavuş başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Doğu Karadeniz’in en büyük sanayisi

Murgul’da ikinci dönemini icra eden Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, “Düzenlediğiniz gezi programının amacına ulaşmasını temenni ediyorum. Murgul, Artvinimizin en küçük ilçesi. 11 köyümüz var. İlçe merkezi nüfusu 4 Bin. Köylerle birlikte nüfusumuz 7 Bine ulaşıyor. Murgul denince akla gelen ilk şey maden ve bakır. Murgul’a biz bakırın başkenti diyoruz. Ülkemizde bakırın büyük bir kısmı buradan çıkıyor ve bakır fabrikasının Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük sanayisini oluşturuyor. Fabrikada yaklaşık 700 işçi çalışıyor. 1980’li yıllarda yaklaşık 4 Bin işçi çalışıyordu burada. İki kapalı sinemanın olduğu 3-4 tane açık hava sinemasının olduğu bir ilçe Murgul. 1950’li yıllarda elektrikle tanışmış bir ilçe Murgul. 1950’li yıllarda Türkiye’de iki tane olan enerji santrallerinden biri de buradaydı” dedi.

Bakırın yanına turizmi yazdıracağız

Başkan Çavuş, “1960’lı yıllarda kaloriferli evlerin olduğu bir ilçe burası. Bu ilçe sadece Karadeniz’e değil tüm Türkiye’ye bakmış. Fabrikanın özelleştirilmesi ile çalışan işçi sayısı 4 binden 700’e düştü. İlçede işsizlik seviyesinin Türkiye ortalamasının altındadır. İşsizlik seviyesi son derece düşük. Tabi madenin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz. İlerleyen dönemlerde fabrikanın kapanma ihtimali üzerinde de duruyoruz, hesaplarımızı yapıyoruz. Murgul’un bundan sonraki geleceğinin de turizme bağlı olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz Murgul denince akla madenciliğin yanına turizmi yazdırabilmek. Bunun için gerekli çalışmaları bundan sonraki dönemlerde yapmayı planlıyoruz. Hakikaten Murgul doğal güzelliklere sahip bir ilçedir” dedi.

Uzungöl’den, Ayder’den farkımız yok

İlçenin doğal güzelliklerinden bahseden Çavuş, “Doğal güzellikler anlamında Trabzon Uzungöl’den, Rize Çamlıhemşin’den, Ayder Yaylası’ndan geri kalır tarafımız yok. Belki bunları tanıtma ve tesisleşme noktasında geç kalmış durumdayız. Ancak bundan sonraki yatırımlar ve atacağımız adımlarla düzgün adımlarla avantaja çevireceğimizi düşünüyorum. Belki geç kaldık ama Ayder olsun, Uzungöl olsun orada yapılan yanlışları görerek daha doğrusunu ve daha iyisini yapma şansına sahibiz. Bundan sonraki gelişlerinizde daha çok tanınan, turizm noktasında daha sağlam adımlar atmış bir Murgul görme şansına sahip olacağınızı düşünüyorum” dedi.

Bakır işçiliğini öğreniyoruz

Bakır’ın başkenti konumunda olan Murgul’da bakır işçiliğinin de yavaş yavaş başladığını anlatan Çavuş, “Belediyenin altındaki pasajda bazı kadın arkadaşlarımız bakır işçiliği yapıyor. Kaymakamımızın öncülüğünde bakır el işlemeciliği kursu açtık. Gaziantep’ten buraya usta öğretici getirdik. Kurs alan kadın arkadaşlarımız uğraşıp yapıyorlar. Bunu ilerletiyoruz. Atölye ve satış ofisi yapacağız” ifadelerine yer verdi. İlimiz gazetecileri ilçeyi gezerken edindikleri izlenimleri Başkan Çavuş’a bu konuda öneriler halinde sundu.

Daha modern bir ilçe

Çavuş’un ardından söz alan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, “Gezdiğimiz ilçeler içerisinde Murgul’un daha modern bir yapıda olduğunu gördük. Sokakların aydınlatılmasında tutun da sokağın düzenine kadar hakikaten güzel bir çalışma olmuş. Başkanıma bu yüzden teşekkür ederim. Bu gezi için bize otobüsü tahsis eden Tahir başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız için iyi bir gezi oldu” dedi.

Kanser riski azaldı

Akşam yemeği ve konuşmaların ardından ilçede kısa bir gezi yaptık. İnsanlar sıcakkanlı ve samimiler. Rastgele oturduğumuz bir çay ocağında Murgullu Turan Bekiroğlu, Medeni Şerefliçam ve Erkan Avşar ile tanıştık. Bizlere Murgul’un geçmişten günümüze gelişimini ve bölgenin ekonomik anlamda can damarı olan bakır fabrikasından bahsettiler. Geçmişte bakır fabrikasından çıkan zehirli gazlar nedeniyle insanların 50’li yaşlarda kansere yakalandığını belirten bölge sakinleri son yapılan iyileştirmelerle ilçede kanser oranında hissedilir derecede düşüş olduğunu vurguladı.

Murgul’da gezilecek yerler

Murgul ilçesinde turizm açısından çok önemli yapıya sahip yaylalar, Damar Karagöl ve Delikli Kaya Şelalesi buluyor. İlçeye bağlı Damar köyünde bulunan 2 bin 600 rakımlı tepedeki Karagöl, gezebileceğiniz doğal güzelliklerden biridir. Her yıl 600 bin kişiye ev sahipliği yapan göl, insanların ve araçların ulaşımına elverişli bir noktadadır. Buraya daha sonra sosyal tesis kurulacağı söylenmektedir. Başköy sınırlarında kalan şelale, bölgeye yol gelince ziyaretçilerini almaya başlamıştır. Kayanın içinde akan su size mükemmel bir seyir zevki sunuyor. Tortul kayaçların zaman içinde kireç ve kil taşlarının su aşındırılmasıyla oluşmuştur.

Bir sonraki ilçe KEMALPAŞA, HOPA VE BATUM