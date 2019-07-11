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Özkaraaslan hakkında soruşturma

AKP Başiskele İlçe Başkanlığı'nın, muhacirler hakkında yaptığı paylaşımla tartışma odağı haline gelen, Süleyman Özkaraaslan hakkında disiplin süreci başlatttığı öğrenildi

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AKP Başiskele İlçe Başkanlığı, muhacir vatandaşlara yönelik, "Var mısınız muhacirleri de, Suriyelilerle gönderelim çomarlar" yazan gönderiyi paylaşan AKP İlçe Yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. AKP Başiskele İlçe Başkanlığı'ndan yapılan ilçe başkanı Mustafa Koral imzalı -açıklamada, "Başiskele İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Özkaraaslan’ın kendisine ait sosyal medya hesabından bir başkasına ait sözleri paylaşmak yoluyla Muhacir kökenli vatandaşlarımızı rencide etmesinden büyük bir üzüntü duyduk. Söz konusu paylaşım maksadını aşmakla birlikte, kişiyi bağlayan bir paylaşım olmuş, partimizin görüş ve düşünceleriyle asla bağdaşmamıştır. Ben de, anne-babası Bosna doğumlu, Boşnak bir ailenin ferdi olarak bu açıklamayı yapmayı kendime görev bilerek şunu belirtmeliyim ki, Süleyman Özkaraaslan hakkında İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş’in talimatıyla Disiplin Süreci başlatılmıştır. Saygılarımla bilgilerinize sunarım" ifadeleri kullanıldı. 

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Yorumlar

(2)
02

Kadir@gmail.com - sende hiç utanma sıkılma yokmu muhacırlar ne yaptı sana da bu kelimeleri kullanıyorsunterbiyesiz herif birde çomar diyorsun o çomar sensin

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 19:19
01

Korkuyorum - Ne kadar güzel sözler. Ne kadar harika.Kişinin yaşadığı toplumdaki insanlara ne kadar değer verdiğini ifade ediyor. Tebrik etmek gerekir. Herkes bu kadar dürüst olamaz. Madalya bekliyorum partisinden.Neden disipline veriyorlar? Direk partiden atmaya korkuyorlar? Neden?

Yanıtla . 2Beğen 11 Temmuz 18:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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