Özkaraaslan hakkında soruşturma

AKP Başiskele İlçe Başkanlığı, muhacir vatandaşlara yönelik, "Var mısınız muhacirleri de, Suriyelilerle gönderelim çomarlar" yazan gönderiyi paylaşan AKP İlçe Yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. AKP Başiskele İlçe Başkanlığı'ndan yapılan ilçe başkanı Mustafa Koral imzalı -açıklamada, "Başiskele İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Özkaraaslan’ın kendisine ait sosyal medya hesabından bir başkasına ait sözleri paylaşmak yoluyla Muhacir kökenli vatandaşlarımızı rencide etmesinden büyük bir üzüntü duyduk. Söz konusu paylaşım maksadını aşmakla birlikte, kişiyi bağlayan bir paylaşım olmuş, partimizin görüş ve düşünceleriyle asla bağdaşmamıştır. Ben de, anne-babası Bosna doğumlu, Boşnak bir ailenin ferdi olarak bu açıklamayı yapmayı kendime görev bilerek şunu belirtmeliyim ki, Süleyman Özkaraaslan hakkında İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş’in talimatıyla Disiplin Süreci başlatılmıştır. Saygılarımla bilgilerinize sunarım" ifadeleri kullanıldı.