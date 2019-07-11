CHP Grubu: Fiyat 1 lirayı geçmemeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Fuariçi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde bulunan Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ınbaşkanlığında gerçekleşen mecliste 93 madde görüşülüp karar bağlandı. Meclise ayrıca MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’de katıldı.Bir sonraki meclis toplantısının ise 22 Ağustos Perşembe günü saat 15:00’da yapılması kararlaştırıldı.

‘ALİKAHYALILAR HAKLI’

CHP grubunun sunduğu önergelerden biri olan İZAYDAŞ’tan yayılan öp kokusu ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Akademik odalarla bir ay önce toplantı yaptık. 3 aşaması var. Çöpün evler de ayrıştırılması, ikinci aşaması geri kazanım üçüncü aşaması ise bertaraf aşaması. Ne kadar ayrışırsa ayrışsın bir işlem yapmak gerekiyor. Şuanda odalar çalışma yapıyor. Depolama alanı tespiti yapıldıktan sonra o alanın hızla alınması sağlanacak. Ondan sonra İZAYDAŞ’taki kokuya son vereceğiz. Alikahya’dakihemşehrilerimiz haklılar Biz de olsak aynı tepkiyi verirdik” dedi.

‘UYGUN ZAMANDA SATACAĞIM’

CHP’Li grubun sunduğu “Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok belediyemiz bundan sonraki süreçte tasarruf yoluna gidilmesini benimsemektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Sayın Karaosmanoğlu döneminde alınan veya kiralanan çeşitli markalarda cip ve binek otomobiller bulunmaktaydı. Konu ile ilgili olarak bahse konulu araçlar satılacak veya iade edilecek midir? Şayet edilmeyecekse bundan sonra nasıl değerlendirilir?” önergesine de cevap veren Büyükakın, “İade edilenler var. Kiralık olanları geri gönderdik. Satılması gerekenleri de uygun zamanda satacağım. Niyetim o. Lazım olan araçlarla devam edeceğiz. Yaptıkları doğru veya yanlış şeyler var bunu bu gün eleştirmek doğru değil. Bunlarla vakit kaybetmeyelim” dedi.

‘EMEK VE İNÖNÜ’DE SIKINTI YOK’

Çayırova Emek ve İnönü Mahallelerindeki kentsel dönüşümle ilgili de bilgi isteyen CHP’lilere cevap veren Byüükakın, “Bununla ilgili detaylı bilgim yok dedi. Konuyla ilgili konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Emek ve İnönü Mahalleler, vatandaşlarımızın yapılaşmaya yönelik herhangi bir engel teşkil edecek bir sorun yok” dedi.

‘BAKANLIKTAN CEVAP BEKLİYORUZ’

Yeni adliye binasının yapım işini de soran CHP’li gruba yine Büyükakın açıklama yaparak “Projesini biz yaptık. EDOK komutanlığını araziyi boşatacak bir kısmı adliyeye tahsis edilecek. Avam projesi bitti. Adalet Bakanlığı’na sunuldu. Ondan sonra yeni Adliye binası yapılacak. Daha önce Kadıköy Mahallesi’nde bir alanı onlara tahsis etmiştik. Şimdi bir katın yarısını daha istediler. Orayı da tahsis edeceğiz ancak içini bakanlık kaynaklarıyla kendileri yapacak” diye konuştu.

‘TÜP GEÇİŞLER İÇİN KAZI DURDU’

Gebze Cumhuriyet meydanında bulunan alanda geçtiğimiz aylarda metro çalışmasından dolayı kazı çalışmalarının birkaç aydır bu alanda durduğunu da hatırlatan CHP’lilere cevap veren Büyükakın, “Geçtiğimiz günlerde bizzat oraya gittim. 52 metreye kadar inilecek. Şu anda 17 metreye kadar inildi. Tüpler şeklinde inişler var. Onun için bekleniyor. Güvenlikle ilgili risk yok. Esnafın dükkanlarının önünü güvenlik sebebiyle kapatıldığı için arkadaşlara talimat verdim. Metronun girişinde üstte bir köprü yapılarak karşılıklı geçisin sağlanması ve esnafın rahatlaması çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

BOŞNAKLAR İÇİN SAYGI DURUŞU

Önergelerin ardından gündem dışı konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Ülke olarak İstanbul seçimleriyle yatıp İstanbul seçimleriyle kalktık. Millet iradesi sonucuyla yapılan seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz tüm dünya şunu göstermiştir. Mevzu bahis vatan olunca canlarını hiçe saymışlardır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük katliamdır. 8 Bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa katliamını kınıyor ve 1 dakikalık saygı duruşu istiyoruz” dedi. Akabinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Büyükakın ise “Engin Beye bu nazik hatırlatmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

‘GEBZE İSTASYONU NE DURUMDA?’

Mecliste söz alan CHP’li İye Orhan Tanış, “Körfez geçiş köprüsü 2016’da açılmıştı. Gölcük ve Karamürsel tarafından yaşayan vatandaşlarımız için İstanbul tarafında rahat ulaşım sağlanmıştır. Bu bölgelerde 200 Binden fazla vatandaş yaşıyor. Gebze istasyonunu bir hat, buradaki vatandaşlarımızın direk İstanbul’a raylı sistemle ulaştıracak çalışmaların ne durumda olduğunu merak ediyoruz” dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, alandaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ardından Meclisin 1’den 16’ya kadar olan gündem maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği gibi kabul edildi. Otopark yerlerinin BELDA A.Ş.’ye tahsis edilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

‘KİMSEYE VERİLMEMİŞ HAKLAR’

CHP’li Orhan Tanış, 30. madde ile ilgili söz alarak “Darıca Termal Grubu ait özel proje alanına yapılan itirazı görüşmekteyiz. Darıca Bayramoğlu Mahallesi’ndeki 390 dönüm konut arazisi TMSF tarafından tamamı yapılaşma şartlarına sahipken termal Grup tarafından satın alınıyor. Satıştan sonra özel proje alanı ilan ediliyor. Teklif edilen plan tadilatında emsal değeri 1,90’a yükseliyor ve konut alanı turizm ve ticaret alanına dönüştürülüyor. Planda kimseye verilmemiş haklar veriliyor. Teklifi incelediğimizde 40 metrelik yeşil bir bant oluşması dışında eski planın önümüze getirildiğini gördük” dedi.

‘FARKLI PLANMIŞ GİBİ TARTIŞIYORUZ’

Alanın revizyon netliği taşıması gereken plan değişikliğinde plan bütünlüğünün bozulduğunu ifade eden CHP’li Tanış, “Kamu yararı taşımadığı, kamusa alan sosyal ve teknik altyapı tesisi amacında olmadığı trafik yükü hesaplamasının tamamen yatırımcıya bırakıldığı gerekçesiyle mahkeme bu planı reddetmişti. Çok küçük değişiklikler yaparak farklı bir planmış gibi meclis gündemine getirilmiştir. Mahkemenin iptal ettiği planın aynısı olan maddeyi bu gün mecliste görüşüyoruz” diye konuştu.

‘NEDEN ÖZEL ALAN YAPILDI?’

Maddeyle ilgili sözlerini sürdüren Tanış, “Bu parseller devletin mülkiyetindeyken bir şirkete satılıyor. Bu alan devletin elindeyken neden özel alan yapılmamıştır. Olağanüstü değişiklik rantı kimlerin cebine girecektir. Bu projede kamusal yarar değil büyük bir kamusal zarar vardır. Vatandaşın arsasına 0,50 emsal artı 1 kat verirken bu projeye artı 1,90 emsal sınırsız kat hakkı veriliyor. Bunu kamu vicdanı kabul etmez. Bu projede otopark sığınak olarak görünüyor. Sığınakların insanların arabayla doluştuğu yerde olması ne kadar mantıklıdır. Ayrıca eğitim alanlarının altına da otopark yapılması öngörülüyor. Öğrenciler böylece eğitim görürken egzoz gazına maruz kalacaklardır ” dedi.

‘YERYÜZÜNÜ, GÖKYÜZÜNÜ SERBEST BIRAKTINIZ’

Tanış son olarak “Yeryüzünü gökyüzünü serbest bırakmışsınız, istediğiniz yere istediğiniz inşaatı yap diyorsunuz. Nerede konut, nerede sosyal donatı alanı yapacağına sen karar ver diyorsunuz İşte buna itiraz ediyoruz. Belediyemize ait 9 Bin metrekare parselin takası söz konuş. (Fatih Sultan Mehmet Caddesi) Bu değerli parsel caddeyle hiçbir bağlantısı bulunmayan bir parselle takası söz konusu. İki parsel arasında en az 4 kat fark var. Bu takastan yeteri kadar kamusal yarar olmadığını görüyoruz. Hiçbir vatandaşa verilmemiş haklar neden başkasına verilmiştir. Bu teklife dur demek elinizde. Kararınızı kamu vicdanını düşünerek alacağınızı biliyorum” diyerek projeye karşı çıkacak yeterli gerekçe olduğunu ifade etti.

‘PLANI ONAYLAMIYORUZ’

Tanış’ın ardından konuşan Başkan Büyükakın, “Şunu bir düzeltelim. Planı onaylamış olmuyoruz. Plana yapılan reddin itirazını onaylıyoruz. Meclis bir plan yapmıyor, bir planı onaylamıyoruz. Şu an yargılama devam ediyor. Bir daha önümüzde gelemeyecek demeniz doğru değil. Sırf söz hakkınıza saygı için sözünüzü kesmedim. Yapılan plana vatandaşın itirazı sonucu belediye meclisinin reddetmesi sonucu büyükşehirde görüşüyoruz. İtirazı kabul edersek itiraza ilişkin hususların düzeltilmesi yoluna gidilir” dedi. 30ç madde oy çokluğu ile kabul edildi.

‘VATANDAŞIN DENİZDE HİSSESİ VAR’

Muhalefet şerhi konulan 45 maddeyle ilgili konuşan CHP’li Üye Orhan Tanış, “İzmit Körfez Mahallesi’nde Fuar alanının arkasındaki 18 dönümü kıyı kenar çizgisi deniz tarafında, 13 dönümlük kısmı kara tarafında. Büyükşehir belediyesini kamulaştırma yükünden kurtarmak adına özel mülkiyete çevriliyor. Yani vatandaşın denizde tapusu var. Vatandaş hisselerinin taşınması yoluyla uçmuş bir alan. Bulunduğu yer itibariyle park alanı yapılıyor. Bu durumda kamulaşma sorunu çıkıyor. Mahkeme bilirkişi çağırıyor. Denizde bulunan yere metrekaresine 2 Bin 250 TL değer biçiyor. Büyükşehir Belediyesi’ne 69 Trilyon yük çıkmış. Büyükşehirde kamulaştırma yükünden kurtulmak için emsali 20 olan fuar alanı yapıyor” dedi.

’51 YILLIK DAVA’

Konuyla ilgili konuşmasına devam eden Tanış, “Bunun sahildeki kamusal alan bütünlüğünü bozduğunu düşünüyoruz. Vatandaş hisselerinin bu özellikteki bir alana taşınması baştan yanlıştır. İkincisi biçilen değer çok yüksektir ve kamusal zarar doğurmuştur” dedi. Büyükakın ise fuar alanıyla ilgili “Bu 51 yıllık bir dava. Mahkeme 51 yılda sonuçlanmış. Güzel temennileriniz var. Bizler için meseleyi yönetme meselesi haline geliyor bu iş. Zamanında belediye 500 Bin metrekare kamulaştırma yapmış, bedellerini ödemiş. 1979’da mahkeme şerh koymuş 2011 yılında mahkeme sonuçlanmış. 129 Bin metrekare alanı da suyun kareye doğru girmesiyle kaybettik” dedi.

YER BELEDİYEDEN, EKMEK FIRINCILARDAN

Halk Ekmek ile ilgili konuşan Büyükakın, “Bunun bir uygulamasını Darıca’da yıllardır yapıyorlar Körfez ve Gebze belediyelerinde de keza bu uygulama var. Bunu ilimizin tamamına yaygınlaştıralım diyoruz. Fırıncılar odamızla yaptığımız görüşmede fırıncılar bu işin yükünü çeksin imalatını yapsın ve elemanını temin etsin. Biz de ekmek üretmekle uğraşmayalım dedik. Biz sadece ekmek büfelerini koyacak yerleri tespit edelim dedik. Böylece vatandaşımız halk ekmek uygulamasından yararlanır. Belediyelerimiz yeri versin, moboları koysun( ekmeğin satıldığı platform) fırıncılar odası da ekmeği kendi elemanlarıyla dağıtıp satışını gerçekleştirsin diye düşünüyoruz. Bunu yaparken de bakkal esnafı dikkate alarak yapsınlar” dedi.

‘1 LİRANIN ÜZERİNDE OLMAZ’

CHP’li Engin Taşdemir, halk ekmek konusuyla ilgili söz alarak “Bu konuda bize bir teşekkür borcunuz var. Sayın İbrahim Beyle de ciddi bir kavga verdik. Halk ekmek büyükşehir belediyesinin ön ayak olmasıyla yapılması gerekiyor dedik. Geç de olsa bunun yapılması mutluluk verilmesidir. Sizde ricamız muhalefetle birlikte ortak önergeler vermemizdir. Sadece fiyatın sizin mi yoksa odanın mı belirleyecek?” diye sordu. Büyükakın ise “İsterseniz zaman kaybı olmaması için Komisyona gönderelim, çalışsınlar, konu olgunlaşsın. Bir fiyat çalışması yapılır ama 1 liranın üzerinde olmaz diye düşünüyorum” dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.Selin BECER