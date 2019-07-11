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BAMDER'den, Özkaraaslan'a tepki

AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Karaaslan'ın muhacirler hakkında yaptığı paylaşıma bir tepki de, Başiskele Balkan Trakya Batı Rumeli Türkleri Kültür Derneği'nden geldi. Başkan Atilla Öntürk, "AK Parti lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın bu güne kadarki çizdiği yol haritası ile taban tabana zıt olup Bu memleketin her karışında emeği ve alın teri olan Evlad-ı Fatihanın torunları Balkan Türkleri camiasınca nefretle karşılanmıştır" dedi.

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Başiskele Balkan Trakya Batı Rumeli Türkleri Kültür Derneği AKP Başiskele İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Özkaraaslan'ın, muhacirler hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Atilla Öntürk imzası ile yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 

"Başiskele AKP İlçe yöneticisi Süleyman ÖZKARAASLAN ın 10 Temmuz 2019 Çarşamba akşamı saat 22:00 sularında sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımından haberdar olduktan sonra kamuoyuna ve özellikle Başiskele li hemşerilerimize aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmayı zorunlu görmekteyiz. Söz konusu haddini bilmez şahsın Muhacirlerle ilgili yaklaşımı AK Parti lideri Sayın Cumhurbaşkanı mızın bu güne kadar ki çizdiği yol haritası ile taban tabana zıt olup Bu memleketin her karışında emeği ve alın teri olan Evlad-ı Fatihanın torunları BALKAN TÜRK leri camiasınca nefretle karşılanmıştır. Yapılan açıklama her ne kadar şahsi bir açıklama niteliğinde de olsa AK Parti Başiskele İlçe yönetiminde bulunan en hafifinden Cahil olarak adlandırabileceğimiz şahsın ivedilikle İlçe Yönetiminden ve parti üyeliğinden atılması hususunda beklentimiz olduğunu belirtir İlgililerin tüm BALKAN TÜRKLERİ camiasından ÖZÜR dilemesi gerektiğini tüm kamuoyu ile paylaşırız.

Atilla ÖNTÜRK

BAMDER Başkanı"

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - terbiyesi eksik

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 19:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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