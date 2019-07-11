BAMDER'den, Özkaraaslan'a tepki

Başiskele Balkan Trakya Batı Rumeli Türkleri Kültür Derneği AKP Başiskele İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Özkaraaslan'ın, muhacirler hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Atilla Öntürk imzası ile yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başiskele AKP İlçe yöneticisi Süleyman ÖZKARAASLAN ın 10 Temmuz 2019 Çarşamba akşamı saat 22:00 sularında sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımından haberdar olduktan sonra kamuoyuna ve özellikle Başiskele li hemşerilerimize aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmayı zorunlu görmekteyiz. Söz konusu haddini bilmez şahsın Muhacirlerle ilgili yaklaşımı AK Parti lideri Sayın Cumhurbaşkanı mızın bu güne kadar ki çizdiği yol haritası ile taban tabana zıt olup Bu memleketin her karışında emeği ve alın teri olan Evlad-ı Fatihanın torunları BALKAN TÜRK leri camiasınca nefretle karşılanmıştır. Yapılan açıklama her ne kadar şahsi bir açıklama niteliğinde de olsa AK Parti Başiskele İlçe yönetiminde bulunan en hafifinden Cahil olarak adlandırabileceğimiz şahsın ivedilikle İlçe Yönetiminden ve parti üyeliğinden atılması hususunda beklentimiz olduğunu belirtir İlgililerin tüm BALKAN TÜRKLERİ camiasından ÖZÜR dilemesi gerektiğini tüm kamuoyu ile paylaşırız.

Atilla ÖNTÜRK

BAMDER Başkanı"