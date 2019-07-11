Rüstem Rodop - @Kemal 05 nolu yoruma cevabı: Hitler gibi gaz odaları kurup sizler gibi atatürkçü olmayanları gaz odalarında imha edip sabun mu yapacaksınz. Sizin çag dışı kalmış faşist anlayışınızdan beklenir. Bu ülkede müslümanların tekrar kemalist laik baskılara maruz kalmaması için inadına sonuna kadar akp. Adama bak ya, baskı ve zulum yapılacağını utanmadan söyluyor, yukardaki olayda atatürkün adı dahi geçmiyor. Fakat böyle bir şeye kalkarsanız halkında siz atatürkçülere susukun kalacağını hiç beklemeyin. Biz Bulgaristandan müslüman ülke diye Türkiyeye geldik Bulgardan fazla gavurlukla karışlaştık işe bak ya