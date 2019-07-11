Bal- Türk, AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan'ın tepki çeken paylaşımları hakkında bir açıklama yayınladı. Genel Başkan Ruşen Özcan tarafından yapılan açıklamada, "AK Partinin Kocaeli / Başiskele ilçe başkan yardımcısı Süleyman ÖZKARAASLAN’ın “1989’da gelen Bulgar, 1950’de gelen Selanik Dönmelerini 100 bin Kaçak Ermeni’yi Suriyelilerle beraber Gönderelim Varmısınız Çomarlar” şeklindeki paylaşımı, kifayetsizliğin, çapsızlığın ve ciddiyetsizliğin kanıtıdır. Daha sonra bunu silip “ben ironi yaptım, özür dilerim” demesi hiçbir anlam ifade etmez. Biz ne Bulgarız ne ortodoks hristiyanıyız, Müslüman Türküz, Evlad-ı Fatihanız. AK Parti yönetimini camiamızı rencide eden bu densizlik karşısında tavır göstermeye davet ediyoruz. Kamuoyuna Saygılarımızla" denildi.
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Balkan Türkleri öfkeli
AKP'li Süleyman Özkaraaslan'ın paylaşımına bir tepki de Bal-Türk'ten geldi. Bal Türk yönetimi adına konuşan Genel Başkan Ruşen Özcan, " Süleyman Özkaraaslan'ın paylaşımı, kıyafetsizliğin, çapsızlığın ve ciddiyetsizliğin kanıtıdırt" dedi.
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Yorumlar
(10 )
Ali - Kendide karadenizli soyu rumlara dayanıyor onu ne yapalım.rezillik resmen ya akpden ihraç edilmeli böyle cahiller
Izmitli - bahçecik seymen ve yeniköydeki muhacirler hala bu adamların partisine oy verip kendilerini yönettiriyorlar inşallah uyanırlar
Rüstem Rodop - saçmalıyorsun ne alaka akp Türkiyede başörtü düşmanı atatürkçülerin müslüman halka yapacağı zülme engel olmanın teminatıdır. akp sayesinde msülüman halk kemalist laiklerin zorba baskılarından kurtuldu elbet bunun için sonuna kadar akp oy vereceğiz sen ne sandın, bende muacırım 1 münferit olay oldu diye kurnazlık yapma sen, akp giderse müslüman halka başörtü zülmün başlar
Kemal - Bu açıklamanın bir tek sebebi vardır o da Atatürk düşmanlığıdır. Tarih unutmaz , gün gelecek bu ve bunun gibi yaratıklar tarih karşısında en ağır cezalara çarptıralacaklar. Öyleki utanç içindeki torunları soyadlarını değiştirip bu geri kafalı ile birlikte dahi anılmak istemeyecelklerdir.
Rüstem Rodop - Hitler gibi gaz odaları kurup sizler gibi atatürkçü olmayanları gaz odalarında imha edip sabun mu yapacaksınz. Sizin çag dışı kalmış faşist anlayışınızdan beklenir. Bu ülkede müslümanların tekrar kemalist laik baskılara maruz kalmaması için inadına sonuna kadar akp. Adama bak ya, baskı ve zulum yapılacağını utanmadan söyluyor, yukardaki olayda atatürkün adı dahi geçmiyor. Fakat böyle bir şeye kalkarsanız halkında siz atatürkçülere susukun kalacağını hiç beklemeyin. Biz Bulgaristandan müslüman ülke diye Türkiyeye geldik Bulgardan fazla gavurlukla karışlaştık işe bak ya
Mustafa Güner - BU ŞAHSIN HANGİ IRKTAN OLDUĞUNU BİLMEMİZE GEREK YOK. AKP'Lİ OLMASI YETERLİ ZATEN
Çarşi-merkez - IRKÇILIK HİÇ İYİ BİR ŞEY DEĞİL AMA GENEL KANI BU ŞAHSIN AÇIKLADIĞI GİBİDİR.NE KADAR AÇIKLAMAYI BİR KİŞİ BİLE YAPMIŞ OLSA GENEL BAKIŞ BUDUR MAALESEF YAZIK IRKLARINI ÜSTÜN GÖRENLER IRKÇILIK YAPAN MECLİSİMİZE GELMESİN DİYEN BİR PEYGAMBERİMİZ VAR DİNİMİZCEDE BİR ANLAMI YOKTUR KENDİNİ ÜSTÜN GÖRÜYORSUN YA BAKTIĞIN AYNA SENİ KANDIRIYOR SEN ÜSTÜN IRKMISIN YADA SENİN GİBİ DÜŞÜNENLER
Erol Demirbek - sorsanız kim olduğunu bakalım ne der ? bulgarlar demiş bulgarların TÜRK olduğunu biliyor mu acaba
Çetin Ersoy - Sayın Başkanım duyarlılığınızdan ötürü sizi kutluyor ve desteğimi belirtmek istiyorum.
Ne söylediğini bilmez bu kişinin açıklaması bir kitlenin zihniyetini açıkça ifade ediyor. İşin daha ilginci parti yönetiminin lütfenden bir açıklama yapması. Bunun adı medeni bir ülkede bölücülüktür, ayrımcılıktır, topluma saygısızlıktır. Bu densiz açıklama sahibini şiddetle kınıyor bu açıklamayı görmezden gelen en üst düzey parti yetkililerini acilen göreve davet ediyorum.
Bu açıklamaların gereği yapılmazsa bu tür densiz açıklamalar artarak devam edebilir...DİKKAT
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