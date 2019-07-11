Bal- Türk, AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan'ın tepki çeken paylaşımları hakkında bir açıklama yayınladı. Genel Başkan Ruşen Özcan tarafından yapılan açıklamada, "AK Partinin Kocaeli / Başiskele ilçe başkan yardımcısı Süleyman ÖZKARAASLAN’ın “1989’da gelen Bulgar, 1950’de gelen Selanik Dönmelerini 100 bin Kaçak Ermeni’yi Suriyelilerle beraber Gönderelim Varmısınız Çomarlar” şeklindeki paylaşımı, kifayetsizliğin, çapsızlığın ve ciddiyetsizliğin kanıtıdır. Daha sonra bunu silip “ben ironi yaptım, özür dilerim” demesi hiçbir anlam ifade etmez. Biz ne Bulgarız ne ortodoks hristiyanıyız, Müslüman Türküz, Evlad-ı Fatihanız. AK Parti yönetimini camiamızı rencide eden bu densizlik karşısında tavır göstermeye davet ediyoruz. Kamuoyuna Saygılarımızla" denildi.
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Balkanlar Türkleri öfkeli
AKP'li Süleyman Özkaraaslan'ın paylaşımına bir tepki de Bal-Türk'ten geldi. Bal Türk yönetimi adına konuşan Genel Başkan Ruşen Özcan, " Süleyman Özkaraaslan'ın paylaşımı, kıyafetsizliğin, çapsızlığın ve ciddiyetsizliğin kanıtıdırt" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz