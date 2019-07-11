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Balkanlar Türkleri öfkeli

AKP'li Süleyman Özkaraaslan'ın paylaşımına bir tepki de Bal-Türk'ten geldi. Bal Türk yönetimi adına konuşan Genel Başkan Ruşen Özcan, " Süleyman Özkaraaslan'ın paylaşımı, kıyafetsizliğin, çapsızlığın ve ciddiyetsizliğin kanıtıdırt" dedi.

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Bal- Türk, AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan'ın tepki çeken paylaşımları hakkında bir açıklama yayınladı.  Genel Başkan Ruşen Özcan tarafından yapılan açıklamada, "AK Partinin Kocaeli / Başiskele ilçe başkan yardımcısı Süleyman ÖZKARAASLAN’ın  “1989’da gelen Bulgar, 1950’de gelen Selanik Dönmelerini 100 bin Kaçak Ermeni’yi Suriyelilerle beraber Gönderelim Varmısınız Çomarlar” şeklindeki paylaşımı, kifayetsizliğin, çapsızlığın ve ciddiyetsizliğin kanıtıdır. Daha sonra bunu silip “ben ironi yaptım, özür dilerim” demesi hiçbir anlam ifade etmez. Biz ne Bulgarız ne ortodoks hristiyanıyız, Müslüman Türküz, Evlad-ı Fatihanız. AK Parti yönetimini camiamızı rencide eden bu densizlik karşısında tavır göstermeye davet ediyoruz. Kamuoyuna Saygılarımızla" denildi. 

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