İzmit Belediyesi'nde görev değişiklikleri devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürü olarak çalışan ve yerel seçimlerden kısa bir süre önce, kızını belediyeye aldırması ile gündeme gelen Mehmet Öğretmen görevini bıraktı. Öğretmen'in yerine Ethem Can'ın getirildiği öğrenildi.
Bugün 18:43 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 19:30 TSİ
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
İzmit Belediyesi'nde Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yapan Mehmet Öğretmen'in kendi isteği ile görevi bıraktığı öğrenildi. Öğretmen'in yerine ise Ethem Can getirildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz