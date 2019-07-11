İzmit Belediyesi'nde şok istifa

İzmit Belediyesi'nde görev değişiklikleri devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürü olarak çalışan ve yerel seçimlerden kısa bir süre önce, kızını belediyeye aldırması ile gündeme gelen Mehmet Öğretmen görevini bıraktı. Öğretmen'in yerine Ethem Can'ın getirildiği öğrenildi.