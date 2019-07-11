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İzmit Belediyesi'nde şok istifa

İzmit Belediyesi'nde Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yapan Mehmet Öğretmen'in kendi isteği ile görevi bıraktığı öğrenildi. Öğretmen'in yerine ise Ethem Can getirildi

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İzmit Belediyesi'nde görev değişiklikleri devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürü olarak çalışan ve yerel seçimlerden kısa bir süre önce, kızını belediyeye aldırması ile gündeme gelen Mehmet Öğretmen görevini bıraktı. Öğretmen'in yerine Ethem Can'ın getirildiği öğrenildi. 

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