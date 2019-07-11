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Körfez artık Üzülmez!

Kocaelispor'un olağanüstü genel kurulunun ikinci oturumunda başkanlığa Hüseyin Üzülmez devam ederken, yönetime de 3 yeni isim katıldı.

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Kocaelispor’da olağanüstü genel kurulun ikinci oturumu Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleşti. Tek listeli genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Üzülmez başkanlığa devam ederken, yönetime 3 yeni isim Sağlam Pen sahibi Murat Sağlam, ekonomist ve iş insanı Bekir Halefler ile AYEF İnşaat Abdurrahim Aydın Yurtçuk girdi.

ZORUNLU GENEL KURUL

14 Haziran’da gerçekleşen Mali ve Seçimli Olağan Genel Kurulun ardından başkan olan Hüseyin Üzülmez, yönetimindeki birçok kişinin üyeliği olmadığı için kulübü olağan üstü genel kurula taşımak zorunda kalmıştı. Olağan üstü genel kurulun ikinci oturumu çoğunluğa bakılmadan İzmit Dolphin AVM içinde yer alan Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleşti.

96 ÜYE HAZİRUNA İMZA ATTI

621 üyenin oy kullanma hakkının olduğu genel kurulda haziruna 96 üye imza attı. Yöneticilerden Murat Barış’ın açtığı kongre Divan Kurulu’nun seçilmesi ile başladı. Divan Başkanlığını Bekir Halefler, katiplikleri Sinan Üner ve Orhan Balcı’nın yaptığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

AİLE FOTOĞRAFI VERİLDİ

Gündem maddelerinin okunduğu kongrede başkanlık seçimine geçildi. Mevcut Başkan Hüseyin Üzülmez’in listesi dışında Divan’a başka bir liste sunulmadı ve Üzülmez oy birliği ile başkanlığa devam hakkı elde etti. Genel kurulda son olarak asil ve yedek yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurul üyeleri basın mensuplarına fotoğraf verdi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 21:06 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

(3)
03

Babacan - Bugüne kadar üyeliği bile bulunmayan insanlar yönetiçi olmuş hemde kendi oylarıyla inşallah bugünleri aramayız bunlar kulübü borç batağına saplar ve bırakıp kaçarlar

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 22:53
02

İzmitli - kimseye haber vermemişler anlaşılan, normalde iptal edilmesi yada en iyisi hafta sonu yapılması gerekirdi...

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 22:30
01

Firat - İnanç yok size..zavallı zihniyet..kredini harcadın..koskoca Kocaeli spor kongresine doksan kişi gelmiş kendin çal kendin oyna

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 21:59
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