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"Ver oyunu CHP'ye rezil ol"

Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Twitter’dan paylaştığı CHP tweeti yanlış çıktı, Gökçek'e yanıt gecikmedi.
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Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Twitter’dan paylaştığı CHP tweeti yanlış çıktı, Gökçek'e yanıt gecikmedi. Gökçek’in Kuşadası’ndaki kötü kokuyla ilgili haberi Twitter hesabından paylaşarak “CHP Belediyesi demek örnek belediye demek. Ver oyunu CHP’ye oyunla rezil ol” demesi tepki çekmişti. Melih Gökçek’e Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den yanıt geldi. Kişisel Twitter hesabı üzerinden Gökçek’e tepki gösteren Günel, “A Haber’den Kuşadası’nı izleyeceğinize, evinizdeki kameralardan Ankara’nın sellerini izleseydiniz keşke” dedi.

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