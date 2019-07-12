AKP Başiskele İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Özkaraaslan’ın balkanlardan gelen göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Biz balkanlardan gelen Müslüman Türkler sınır boylarında güvenliği sağlayan akıncıların torunlarıyız. Behey cahil, tarih bilmez densiz. Sen bu sözleri ayna karşısına geçip kendine söyle” dedi.

"BALKAN CAMİASINA HAKARET"

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AKP Başiskele İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Özkaraaslan’ın sosyal medyada balkanlardan gelen göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Açıklamayı kınadığını belirten Dedeoğlu, “Bu açıklama balkan camiasına hakarettir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Savcıları göreve davet ediyorum. Biz balkanlardan gelen Müslüman Türkler sınır boylarında güvenliği sağlayan akıncıların torunlarıyız. Behey cahil tarih bilmez densiz sen bu sözleri ayna karşısına geçip kendine söyle. Biz balkanlardan gelen Müslüman Türkler vatanımız için balkanlarda binlerce şehit verdik. Gerekirse yine seve seve vatanımız için canımızı veririz” dedi. Selin BECER