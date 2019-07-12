"Ümmet bizi aşan dini bir deyimdir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.
Erdoğan, “Babacan’a ‘Ümmeti parçalamaya hakkınız yok’ diye söyledim” demişti.
AKP’li eski Bakan Ertuğrul Günay, Erdoğan’ın açıklamasına karşı çıkarak “Biz bir milletiz; ümmet bizi aşan, tüm Müslümanları kapsayan dini bir deyimdir. Bir ülkede bir partinin kurulması ümmeti bölmez. Ümmeti zaten bölmüş olan İslam coğrafyasındaki despot yönetimler, saltanatlar, israf, aşırı zenginlik, kitlesel yoksulluk, cahillik ve iç savaşlardır” mesajını paylaştı.
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Yorumlar
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Izmitli - sen ne anlarsin ümmetten ve ümmetçilikten.
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