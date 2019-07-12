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"Ümmet bizi aşan dini bir deyimdir"

AKP’li eski Bakan Ertuğrul Günay, Erdoğan’ın açıklamasına tepki gösterdi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Erdoğan, “Babacan’a ‘Ümmeti parçalamaya hakkınız yok’ diye söyledim” demişti.

AKP’li eski Bakan Ertuğrul Günay, Erdoğan’ın açıklamasına karşı çıkarak “Biz bir milletiz; ümmet bizi aşan, tüm Müslümanları kapsayan dini bir deyimdir. Bir ülkede bir partinin kurulması ümmeti bölmez. Ümmeti zaten bölmüş olan İslam coğrafyasındaki despot yönetimler, saltanatlar, israf, aşırı zenginlik, kitlesel yoksulluk, cahillik ve iç savaşlardır” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:

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Yorumlar

(1)
01

Izmitli - sen ne anlarsin ümmetten ve ümmetçilikten.

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 10:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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