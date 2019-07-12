Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. 14 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSna girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek. Pazar günü yapılacak olan KPSS sınavı dolayısıyla UlaşımPark 13 170 175 190 300 435 530 630635 640 650 710 755 ve 10 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verecek.

EK SEFERLER RAHATLATACAK

KPSS sınavına girecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için UlaşımPark tarafından düzenlenen ek seferler 14 Temmuz Pazar günü hizmet verecek. Alikahyadan 08.30da kalkacak olan 13 numaralı hat Yuvam Akarca Dünya Bankası üzerinden Umuttepeye gidecek. Kirazyalıdan saat 07.30 ve 08.15de kalkacak olan 170 numaralı hat ise sırasıyla Yarımca İzmit Umuttepe güzergâhında hizmet verecek. Kirazlıyalıdan 07.30 kalkış yapacak bir diğer 175 numaralı hat ise Çamlıtepe İzmit güzergâhından Umuttepeye ulaşacak.

190 300 435 530 630 NUMARALI HATLAR

190 numaralı hat ise 08.00da Herekeden hareket ederek sırasıyla Yukarı Hereke Aşağı Hereke Körfez İzmit üzerinden Umuttepeye gidecek. 300 numaralı hat 07.00da Dilovasından hareket ederek Körfez İzmit güzergâhından Umuttepeye ulaşım sağlarken 435 numaralı hat da saat 07.30da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Garajından çıkış yapıp Çayırova Gebze İzmit üzerinden Umuttepeye ulaşacak. 530 numaralı hat saat 07.30da Gebze Teknik Üniversitesinden hareket ederek sırasıyla Darıca Gebze İzmit Umuttepe güzergâhını izleyecek. 630 numaralı hat ise saat 07.30da Yuvacıktan hareket edip İzmit üzerinden Umuttepeye gidecek.

635 640 650 710 755 10 NUMARALI HATLAR

Bir diğer ek sefer olan 635 numaralı hat saat 08.30da Bahçecikten kalkarak İzmit Umuttepe güzergâhını takip edecek. Döngelden kalkacak 640 numaralı hat saat 08.00de kalkacak ve İzmit üzerinden Umuttepe ulaşırken 650 numaralı hat da 07.40da Havuzlubahçeden kalkış yaparak İzmit üstünden Umuttepeye vatandaşları getirecek. 710 numaralı hat ise Gölcükten 08.00 ve 08.30da kalkış yaparak İzmit üzerinden 750 numaralı hat da saat 07.30da Karamürselden çıkış yaparak sırasıyla Gölcük Başiskele güzergahı üzerinden Umuttepe ulaşacak. Son olarak Otogardan kalkan 10 numaralı hat da 08.00 ile 09.30 saatleri arasında 15 dakikada bir kalkacak ve KPSSye giren vatandaşları Umuttepeye götürecek.