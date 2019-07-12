Evleri başlarına yıkıldı

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi 2107. Sokak'taki iki katlı binanın balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında balkonda oturan Meliha Çıtak (52), ikinci kattan zemine düştü. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıtak, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balkonda oturdukları sırada çatırdama sesleri duyduğunu belirterek, yanlarında komşu çocuklarının da bulunduğunu söyledi. Çocukların içeriye girmesini sağladığını anlatan Çıtak, "Benim kaçmama vaktim olmadı. Zemine düştüm" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz