Hikmet Bayar hayatını kaybetti

Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Mehmet Hikmet Bayar solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Bayar'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip İstanbul'da bulunan Selimiye Camii'nden kaldırılak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Mehmet Hikmet Bayar kimdir?

Mehmet Hikmet Bayar, 1932 yılında Gölcük'te doğdu. 1951 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1953 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1955 yılında Topçu Sınıf Okulu'nu bitirdi. Çeşitli topçu birliklerinde Batarya Takım Komutanlığı ve Yer Ölçme Subaylığı yaptıktan sonra, 1965 yılında girdiği Harp Akademisi'ni 1967 yılında bitirerek kurmay oldu. 1978 yılına kadar çeşitli karargah ve birlikler ile Brüksel'de TMR Karargahında görev yaptı. 1978 yılında Tuğgeneral, 1982'de Tümgeneral, 1986'da Korgeneral ve 1990'da Orgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı ve 1 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, Tümgeneral rütbesi ile 3 ncü Ordu Kurmay Başkanlığı ve 3 ncü Mekanize Tümen Komutanlığı, Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve 4 ncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral rütbesinde 3 ncü Ordu Komutanlığı, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 1'nci Ordu Komutanlığı görevlerini müteakip, 24 Ağustos 1994 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 1996 tarihinde emekliye ayrıldı. İngilizce bilir. Evli, ve iki çocuğu bulunmaktadır. Bayar, 2017 yılında hayatını kaybeden eşi Aysel hanım için de bir kitap kaleme almıştı.