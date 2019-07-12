Kaza akşam saatlerinde Gebze Cumaköy Mahallesi'nde meydana geldi. R.A. idaresindeki 34 VDG 23 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen E.G. idaresindeki 34 KC 2164 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü E.G. ile motosiklette bulunan O.B. yaralandı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 10:26 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:27 TSİ
Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz