Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kaza akşam saatlerinde Gebze Cumaköy Mahallesi'nde meydana geldi. R.A. idaresindeki 34 VDG 23 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen E.G. idaresindeki 34 KC 2164 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü E.G. ile motosiklette bulunan O.B. yaralandı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.