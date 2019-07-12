Komşu çocuğuna taciz mahkemede

Olay, İzmit Alikahya Mahallesinde 2016 yılında meydana geldi. O dönem 12 yaşında küçük olan A.Ç.’nin ev sahiplerinin oğlu olan E.Ş. tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre E.Ş. bilgisayarda oyun oynamak için A.Ç.’yi odasına götürdü ve burada cinsel istismar olayı gerçekleştirildi. Sanık E.Ş.’nin cinsel istismar olayını kimseye anlatmaması hususunda A.Ç.’ye uyarılarda bulundu. İddianamede cinsel istismar olayının değişik tarihlerde tam 3 kez gerçekleştiği belirtilirken, mağdur A.Ç.’nin kendi el yazısıyla bir mektup yazdığı ancak mektubun bulunamadığı belirtildi. Aradan geçen 2 yıl sonra A.Ç. okulda öğrencilere yönelik verilen cinsel eğitim sonrası yaşadıklarını öğretmenine anlattı. Rehber öğretmen durumu aile ve polise bildirdi ve E.Ş. hakkında başlatılan soruşturma sonucunda Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı. Mağdur avukatı Hilal Altun A.Ç.’nin temsili için kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, cinsel saldırının aile içerisinden gelmediği gerekçesiyle Av. Hilal Altun’un kayyum ve davaya katılma talebini reddetti. Mahkeme savcısı, mağdur için hürriyetinden yoksun bırakılmasının yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına, TCK’nın 103. maddesinin 1. fıkrası gereği cinsel istismar suçundan cezalandırılmasına ve TCK’nın 53. maddesi gereği belirli haklardan yoksun bırakılması yönünde mütalaa verdi. Sanık avukatı esas hakkındaki savunması için süre isterken, mahkeme heyeti duruşmayı 12 Kasım’a erteledi. E.Ş.’nin yargılaması tutuksuz olarak devam ediyor.



