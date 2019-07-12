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Takside kaçak sigara transferine operasyon: 2 gözaltı

Körfez'de kaçak sigara taşındığı öğrenilen bir taksiye jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nde N.H. isimli bir şahsın yurt dışı ve doğu illerden gelen tırlardan temin ettiği kaçak sigaraları, sattığı istihbaratını aldı. Konu ile ilgili inceleme başlatan ekipler, S.Y. isimli bir taksi sürücüsünün tırlardan temin edilen sigaraları aracıyla N.Y.’ye ulaştırdığını tespit etti. S.Y. idaresindeki taksiyi takibe alan ekipler, aldığı sigarayı N.Y. isimli şahsa teslim ederken operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda takside yapılan aramalarda bagaj kısmında 800 paket çeşitli kaçak sigara ele geçirildi. Suçüstü yakalanan S.Y. ve N.Y. ise gözaltına alındı.

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