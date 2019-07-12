Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:41 TSİ- Gündem G: Bugün 14:42 TSİ

Karabaş Mahallesi'nde çalgıcı tartışması

Dün Yeni Cuma Camii'nin karşısındaki parkta meydana gelen olayda, bir vatandaş müzik aleti ile para toplayan şahıslar ile tartıştı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Elde edilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İzmit Yeni Cuma Camii'nin karşısında bulunan binalarda oturan vatandaşlardan biri, evlerinin önünde çalgı çalıp, şarkı söyleyen kişilerle tartıştı. Şahısların yaptıkları işin sokak sanatçılığından çıkarak, dilenciliğe dönüştüğünü belirten Karabaş Mahallesi sakinleri, zabıtaların konu hakkında gerekli denetimi sağlamadığını vurguladı. Şahısların zabıtalar gelince kaçtığını, gittikten sonra da aynı şekilde para istemeye devam ettiğini belirten vatandaşlar, durumdan dolayı rahatsızık duyduklarını, işin basit bir sokak çalgılığından öteye giderek, mahalle ve şehir güvenliğini tehlikeye soktuğunu aktardı. Karabaş Mahallesi sakinlerinin tartıştığı şahıs da, tartıştığı kişiye yönelik olarak, "Git kime istersen şikayet, engelliyebiliyorlarsa gelsinlar" ifadelerini kullandı.

Bugün 10:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Mülayim Çoksert - Foto'da görülen yapı Mimar Sinan yapıtı hamam kalıntısıdır...Kaç tane İZMİTLİ biliyor bunu?

Yanıtla . 2Beğen 12 Temmuz 11:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hocaoğlu'nun acı günü mask
Hocaoğlu'nun acı günü
BAMDER'den, Özkaraaslan'a tepki mask
BAMDER'den, Özkaraaslan'a tepki
Halk ekmek meclisten geçti mask
Halk ekmek meclisten geçti
Mustafa Koral kardeşini kaybetti mask
Mustafa Koral kardeşini kaybetti
Balkan Türkleri öfkeli mask
Balkan Türkleri öfkeli
İmara kapalı alanda kafeterya açılmış mask
İmara kapalı alanda kafeterya açılmış
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'de metro projesi bekleyecek mask
Gebze'de metro projesi bekleyecek
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
İzmit Belediyesi'nde şok istifa mask
İzmit Belediyesi'nde şok istifa
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni mask
Halil Vehbi Yenice'den çarpıcı beğeni

GALERİ

Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL