Karabaş Mahallesi'nde çalgıcı tartışması

Elde edilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İzmit Yeni Cuma Camii'nin karşısında bulunan binalarda oturan vatandaşlardan biri, evlerinin önünde çalgı çalıp, şarkı söyleyen kişilerle tartıştı. Şahısların yaptıkları işin sokak sanatçılığından çıkarak, dilenciliğe dönüştüğünü belirten Karabaş Mahallesi sakinleri, zabıtaların konu hakkında gerekli denetimi sağlamadığını vurguladı. Şahısların zabıtalar gelince kaçtığını, gittikten sonra da aynı şekilde para istemeye devam ettiğini belirten vatandaşlar, durumdan dolayı rahatsızık duyduklarını, işin basit bir sokak çalgılığından öteye giderek, mahalle ve şehir güvenliğini tehlikeye soktuğunu aktardı. Karabaş Mahallesi sakinlerinin tartıştığı şahıs da, tartıştığı kişiye yönelik olarak, "Git kime istersen şikayet, engelliyebiliyorlarsa gelsinlar" ifadelerini kullandı.