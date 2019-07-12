S-400'lerin birinci grup malzemeleri geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan S-400 savunma sistemleriyle ilgili, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."
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Yorumlar
(2 )
İzmitli - Vatanımız için hayırlı olsun.
Mülayim Çoksert - Türkiye tavla oynamıyor, santranç oynuyor!
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