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S-400'lerin birinci grup malzemeleri geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan S-400 savunma sistemleriyle ilgili, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."

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Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Vatanımız için hayırlı olsun.

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 14:41
01

Mülayim Çoksert - Türkiye tavla oynamıyor, santranç oynuyor!

Yanıtla . 1Beğen 12 Temmuz 12:13

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