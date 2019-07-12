S-400'lerin birinci grup malzemeleri geldi

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Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan S-400 savunma sistemleriyle ilgili, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."