Hocaoğlu'nun acı günü

AKP Kocaeli İl Kurucular Kurulu Üyesi ve İzmit Belediye Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu'nun kayınpederi hayatını kaybetti. Hocaoğlu’nun kayınpederinin cenazesi bugün cuma namazına mmütakip Bekirdere Üçyol Fatih Camii’nden kaldırılacak.
İzmit Belediye Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu'nun kayınpederi vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz